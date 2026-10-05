AK Parti Sözcüsü Çelik: Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonları lanetliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , "Harem-i İbrahim Camii’ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz." dedi.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Harem-i İbrahim Camii’ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz. İbadethanelerin kutsallığını ve tarihi dokusunu hedef alan bu utanmaz saldırganlık, tam bir barbarlıktır. İsrail makamlarının bu hukuksuzlukları teşvik ve himaye etmesi kabul edilemez.

“KUTSALLARIMIZA YÖNELİK SALDIRILARA SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

Harem-i İbrahim Camii, Müslümanların kutsalıdır. Bu provokasyonlar derhal son bulmalıdır. Kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız.”