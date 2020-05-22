AK Parti Sözcüsü Çelik: İzmir nefrete geçit vermez

AK Parti Sözcüsü Çelik, cami hoparlörlerinden müzik yayını yapanların amacının kışkırtıcılık olduğunu belirterek, İzmir'in nefrete geçit vermeyeceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı 22.05.2020 - 03:00

ömer çelik main.jpg

İlişkili Haberler

SON DAKİKA: İletişim Başkanı Altun: Minarelerden müzik dinletilmesi kabul edilemez bir saldırıdır

SON DAKİKA: İletişim Başkanı Altun: Minarelerden müzik dinletilmesi kabul edilemez bir saldırıdır

İzmir'deki cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

İzmir'deki cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

İzmir'de camilerden müzik yayınına CHP'den suç duyurusu

İzmir'de camilerden müzik yayınına CHP'den suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanı'ndan camiden müzik yayınına tepki

Diyanet İşleri Başkanı'ndan camiden müzik yayınına tepki

Tunç Soyer'den camiden müzik yayınına ilişkin açıklama

Tunç Soyer'den camiden müzik yayınına ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Camilere saygısızlığı yapanlar nefret kampına aittir. Bunların kimliği ne olursa olsun amacı kışkırtıcılıktır. Nefret gruplarının oyununa kimse gelmez bu ülkede. İzmir nefrete geçit vermez" ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından, İzmir'de merkezi ses sistemi sabote edilerek cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ezanın olduğu yerde nefretin olamayacağının altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"O yüzden nefret grupları ezanı hedef alır her zaman. Camilere saygısızlığı yapanlar nefret kampına aittir. Bunların kimliği ne olursa olsun amacı kışkırtıcılıktır. Nefret gruplarının oyununa kimse gelmez bu ülkede. İzmir nefrete geçit vermez."

CAMİ HOPARLÖRÜNDEN MÜZİK YAYINI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...