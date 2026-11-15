AK Parti Sözcüsü Çelik: Kadınlara ve alın terine dönük nefret söylemini kökten reddediyoruz

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın, Çeşme turizmine yönelik çalışmaları nedeniyle Mardinliler ve midyecilik mesleği üzerinden hedef alınmasına yönelik tepkiler sürüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez'e yönelik sarf edilen sözlere tepki gösterdi.

“NEFRET SÖYLEMİ KİŞİNİN ALNINA YAZILMIŞ KARA BİR LEKEDİR”

Ömer Çelik, her yerde utanç verici bir şey olan ayrımcılığın, insanlık dışı bir kibir ve cehaletin de yol arkadaşı olduğunu belirterek, “İnsanları kökenleri, memleketleri, meslekleri ve kimlikleri üzerinden ayrımcılıkla hedef almak ‘nefret söylemi’dir. Nefret söylemi kişinin alnına yazılmış kara bir lekedir.” dedi.

“BU ZİHNİYET HASTALIKLI BİR ZİHNİYETTİR”

“İsminin başında akademik ünvan olan birinin ayrımcılık ve hadsizlik yapması daha da vahimdir. Bu ‘ünvanlı faşizm’i kınıyoruz. Kadınlara, alın terine, ülkemizin belli bir bölümüne dönük bu ‘nefret söylemi’ni kökten reddediyoruz.” sözleriyle sosyal medya paylaşımına devam eden Çelik şunları da ekledi:

“Hem Mardinli kadınlara hem milletvekilimize hem de ekmeğini kazanmak için midye satan vatandaşlarımıza hakaret eden bu zihniyet, hastalıklı bir zihniyettir… Nefret söylemiyle hukuk zemininde mücadele etme irademiz tamdır. Bu şahıs yeni bir açıklama yaparak özür dilemiş. Bu özrü kabul edip etmemek Mardinli kadınların takdirindedir. Vakar, irfan ve asalet sahibi insanlarımızın evi Mardin ’imize selam olsun.”

BAKAN IŞIKHAN: SÖZDE AKADEMİSYENİN AHLAKSIZ SÖYLEMİNE SESSİZ KALACAK DEĞİLİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki göstermişti.

Vedat Işıkhan, “Mayasında hoşgörü ve kardeşlik olan bu topraklara ve insanına duyduğunuz kinden asla arınamıyorsunuz. Nefretinizde çürüyorsunuz. İzmir Milletvekilimiz Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı’ya ve Mardinli kardeşlerime yönelik bu çirkin saldırıyı lanetliyorum. Sözde akademisyenin hadsiz ve ahlaksız söylemine sessiz kalacak değiliz! Mardin'in temiz insanlarına, emeği ve alın teriyle helal lokma kazanan insanlarına düşmanlık ederseniz karşınızda bizi bulursunuz.” ifadelerine yer vermişti.