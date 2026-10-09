AK Parti Sözcüsü Çelik: Linç kampanyasına izin vermeyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Çelik, ''Özgür Özel yalan siyaseti yapıyor, Türkiye ’yi yönetme konusunda ilk okul düzeyinde bile bilgi olmayan biri olarak haddine düşmez.'' dedi.

Fon soruşturmasıyla ilgili Çelik, yakınlık ilişkilerine bakılmaksızın hareket edeceklerini söyledi.

Çelik, “Biz çok temel bir prensip koyuyoruz ortaya. Hangimizin arkadaşı olsun olmasın, hangimizin akrabası olsun olmasın, hangimizin tanıdığı olsun olmasın. Bu işle ilgili bir iddia varsa sonuna kadar üstüne gideriz. Bir iddia varsa üzerine gideriz, masum olanlar aklanır, suçlular bedelini öder. Biz ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz ne de siyasi örtme kampanyasına müsaade ederiz." dedi.