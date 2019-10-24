AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektuba ilişkin yaptığı konuşmasını sert sözlerle eleştiren Çelik, ''Bizim açımızdan yok hükmündeki mesajı grup konuşmasında söz konusu ederek siyasi sabotajı gerçekleştirmeye çalışıyor'' dedi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"(Soçi Mutabakatı) Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına ulaşmasının son merhalesini teşkil etmiştir. Böylece Suriye topraklarında milli güvenliğimize yönelik oluşturulmaya çalışılan tehdit organizasyonu ve ayrılıkçı gündemlerin boşa çıkarılması bu son merhaleyle tamamlanmıştır. Barış Pınarı Harekatı alanındaki pozisyonumuz hem ABD hem Rusya tarafından teyit edilmiştir. Münbiç ve Tel Rıfat'tan YPG unsurlarının çekilmes temin edilecektir. Aynı şekilde Kobani'den de. Türkiye-Suriye sınırında 30 kilometrelik alanda artık terör unsurları bulunmayacak. Mültecilerin güvenli gönüllü şekilde ülkelerine dönmeleri konusundaki çalışmalar Rusya ile birlikte yapılacaktır.

''KAYBEDEN TERÖR ÖRGÜTÜDÜR''

Terör örgütü üzerinde kurulan bütün planlar boşa çıkarılmıştır. Türkiye bölge halklarını da büyük bir beladan kurtarmıştır. Kaybeden terör örgütüdür. Terör örgütü kaybetmeye devam edecektir. Türkiye'nin diplomatik zaferi tüm dünya tarafından kabul edildi. DEAŞ terör örgütüne karşı en güçlü mücadeleyi veren Türkiye YPG'ye karşı da aynı kararlılığı göstermiştir. Bu operasyon başladığında işgal gücü olduğumuzdan bahseden, kara propagandaya imza atanlar bir kere daha mahcup olmuşlardır.

ABD BAŞKANI TRUMP'IN NEZAKETSİZ MEKTUBU



CHP Genel Başkanı bu başarılı süreçte Türkiye'nin yanında olmamıştır. Cumhurbaşkanlığı makamına dönük olarak dünyanın neresinden gelirse gelsin saygı sınırlarını aşan her mesaj yok hükmündedir. Cumhurbaşkanımız 'Bu mektubu unutmadık gereken şekilde gereken zamanda karşılığı verilecektir' demiştir.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NUN TBMM'DEKİ GRUP KONUŞMASINA TEPKİ

Türkiye'nin imza attığı başarı söz konusu olduğunda dünyadaki başka yerlerden önce sabotaj faaliyeti CHP Genel Başkanlığınca ortaya konuluyor. Bizim açımızdan yok hükmündeki mesajı grup konuşmasında söz konusu ederek siyasi sabotajı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Eğer gerçekten samimiyse CHP Genel Başkanı terör örgütünün yanında olan partiye yönelik bir eleştiri getirmelidir. Türkiye'nin haklı tezi dünya tarafından kabul edilmiş ancak CHP bu olgunluğu gösterememiştir. Kendisi 7 tane soru sormuş. Onun şimdiye kadar bu makama karşı hürmetkar tutum içerisinde olmadığını biliyoruz. Mektubun sızdırılması tüm bu diplomatik başarı süreçlerini sabote etmek için kullanılmak istendi.

''SİYASİ NAMUSUN EN TEMEL İLKESİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI OLMAK''

(Kılıçdaroğlu) Aynı grup konuşmasında FETÖ ve PKK tarafından bir yalan olarak ortaya koyulan Türkiye Cumhuriyeti'nin teröristlere yardım ettiği şeklindeki propagandayı dillendiriyor. Bunu Mehmetçik sınır ötesinde konuşlanmışken yapıyor. Zamanlama da manidardır. Türkiye'nin yaptığı şey Ortadoğu halklarını terörün pençesinden kurtarmaktır. Siyasi namusun en temel ilkesi terör örgütlerine karşı olmaktır. Terör örgütlerini meşrulaştıran sözler söyleyenler, eğer siyasi namustan bahsediyorsa önce kendi sözleri konusunda öz eleştiri vermelidir. DEAŞ ve YPG ile fiziki mücadeleyi Türkiye yapıyor. Ancak Arap Birliği bu durumuna karşı tutum alıyor. Biz bu bölgede kardeşlerimizi dostlarımızı görüyoruz ama birileri orada çıkar grupları görüyor.

RUSYA İLE GÜVENLİ BÖLGE MUTABAKATI



Türkiye'nin tezleri kabul edildi. Rusya, YPG'nin çıkarılması konusunda kararlı tutum sergiledi.

''BU BİR TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBUDUR''



Söz konusu kişinin örgüt lideri olarak anılan kişinin örgütte kullandığı kod isim ileri demokrasilerin liderleri tarafından kullanılarak bu şahsa hitap edilmektedir. Terör örgütleriyle müzakere olmaz mücadele olur. Bundan sonra hiç kimse bir başka terör örgütü ile iş yapan devleti suçlayamayacak. Böyle yaptığınız zaman birileri gidecek başka devletlere karşı vekalet savaşları yürütmek için terör örgütleri ile iş yapacak. Bu bir terör örgütü mensubudur. Bu kişinin görmesi gereken muamele teröristin görmesi gereken muameledir.

BÖLGEDEKİ DAEŞ'LİLERİN DURUMU

DEAŞ unsularının her ülkenin vatandaşını kendisini alması gerekir. Herkes kendi vatandaşını alsın, almıyorlarsa 'DEAŞ'la mücadele ediyoruz' anlamına gelmez. Özellikle AB ülkeleri sorumluluklarından kaçıyor. Birileri vatandaşlıktan çıkararak kurtulmaya çalışıyor.

''ABD'NİN TEYİDİNİ KABUL EDİYORUZ''

TSK 32 kilometre derinlikte bulunmaya devam edecektir. ABD'nin yazılı teyidini kabul ediyoruz. TSK terör örgütü unsuru gördüğü zaman anında ona karşı gerekeni yapacaktır.''