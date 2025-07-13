AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma kesintisiz sürmeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında gündeme ilişkin açıklama yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çelik, terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlamasıyla ilgili de konuştu.

"SİLAH BIRAKMA SÜRECİNİN KESİNTİSİZ DEVAM ETMESİ GEREKİYOR"

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kapsamlı bir kamp gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşması geniş yankı buldu Terörsüz Türkiye konusunda Türkiye'nin geldiği nokta uluslararası platformlardan destek gören bir nokta. Silah bırakma sürecinin kesintisiz bir biçimde devam etmesi gerekiyor. PKK'nın silahlarını teslim etmesi terörün tamamen ortadan kalkması bölgemiz için de büyük bir ilham kaynağı olacaktır.