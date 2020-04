AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyasi hastalık üretmeye ara vermeyenler olması üzücü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel çapta tehdit oluşturan koronavirüs salgınıyla mücadelede tedbirlere uyma ve dayanışmanın önemine işaret etti.



Ülkelerin kendi içindeki dayanışması kadar dünya çapındaki dayanışmanın da önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "Bir kere daha görüldü ki dünyanın herhangi bir yerinde çıkan salgından kimse sınırlarını kapatarak korunamaz. Zengin ülke, fakir ülke meselesi değil mesele, tüm dünya aynı cevabı verebilecek kapasitede olmalıdır. Bu da ancak dayanışma yoluyla olur" ifadesini kullandı.



"YARDIMLAR MİLLETİMİZ VE DEVLETİMİZ ADINA YAPILMAKTADIR"



Ulusal tedbirleri almak kadar uluslararası dayanışmanın parçası olmanın da önemli olduğunu bildiren Çelik, şunları kaydetti:



"Uluslararası dayanışmanın parçası olmadan bir ülkenin kendi vatandaşlarını koruma tedbirleri de eksik kalır. Çünkü salgın her yere ulaşıyor. Uluslararası dayanışmanın parçası olmak insanlığın mücadelesine destek olmak olduğu kadar kendi ulusal mücadelemizi de güçlendirir. Kendi tedbirlerimizi alıp, uluslararası mücadeleye de katkıda bulunuyoruz.



İtalya ve İspanya'ya ülkemizin gönderdiği yardımların üzerinde 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı' yazmasını bazı siyasiler eleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı makamının Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiğini bu siyasiler bilmiyor olamazlar. Bilmiyorlarsa durumları vahimdir.



Yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı Forsu ile beraber olan bayrağımızı görmemekte ısrar etmek, maalesef siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermemenin bir neticesidir.



Bütün bu yardımlar milletimiz ve devletimiz adına yapılmaktadır. 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı' milletimizi ve devletimizi temsil etmektedir. Bu hem insanlığın mücadelesine katkıdır hem de bizim ulusal mücadelemizin tamamlayıcısıdır.



Milletimizin birbiri ile dayanışma arzusunun Cumhurbaşkanımız tarafından bir milli dayanışmaya dönüştürülmesini eleştiren siyasilerinki de aynı siyasi hastalığın parçasıdır. Bugün dayanışma içinde olmayacaksak ne zaman olacağız."



"İNSANA VE HAYATA SAHİP ÇIKAN HER MEŞRU ÇABA ÇOK KIYMETLİDİR"



Bugünlerin temel insani değerlerin yanı sıra temel siyasi ahlak değerlerini de yeniden hatırlama günleri olması gerektiğini belirten Ömer Çelik, insana ve hayata sahip çıkan her meşru çabanın çok kıymetli olduğunu vurguladı.



"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, devletin destek paketlerinin yanı sıra fert fert, ev ev dayanışmamızdan daha doğal ne olabilir?" değerlendirmesinde bulunan Çelik, vatandaşların dayanışma ruhu ve yarışından gurur duyulması gerektiğini kaydetti.



Çelik, "Virüs salgınıyla uğraşırken dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu gibi ülkemizde de siyasi hastalık üretmeye ara vermeyenler olması üzücüdür. Bunlarla mücadele de gereklidir. İnsanı yücelten siyaset zamanıdır şimdi" değerlendirmesinde bulundu.