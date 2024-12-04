AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'deki süreci takip ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye’deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını söyleyen Ömer Çelik, Ankara’nın bölgedeki çatışmalara müdahil olmadığını ifade etti.



Türkiye’nin arzusunun Suriye’de şiddetin yükselmesi olmadığını vurgulayan Çelik, süreci yakından takip ettiklerini de söyledi.

TÜRKİYE'NİN İKİ TALEBİ

Çelik, “Bizim pozisyonumuz açıktır; bir, İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki kurallara uyulsun, iki M4-M5 Karayolu’nun 6 kilometre kuzey ve güney gerinliği korunsun şeklindeydi. Maalesef rejim ve diğer unsurların saldırıları neticesinde şimdiye kadar defalarca uyarmamıza rağmen bu tablo ortaya çıkmıştır.” dedi.



Çelik’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti’ne değil de başka devletlere söylenecek sözleri Sayın Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı söylüyor. Türkiye’nin ne İran’ı zayıflatmak ne de güçlendirmek gibi bir motivasyonu yok. Aynı şey Rusya için de geçerlidir.

Suriye’de bulunan varlığımızın neye dönük olduğunu defalarca ifade ettik. Biz orada herhangi bir gruba ya da devlete karşı bulunmuyoruz. Türkiye’nin çıkarlarını karşılamak için orada bulunuyoruz.



"ARZUMUZ ŞİDDETİN YÜKSELMESİ DEĞİL"

Suriye’nin zayıflamaya girmesiyle birlikte sınırımızın çok yakınına terör örgütlerinin yaklaşmasından sonra özellikle belli bir derinliği korumak maksadıyla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını yaptık.



Suriye’de arzu ettiğimiz şey, oradaki şiddetin yükselmesi değildir. Türkiye, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki kurallara ve ilkelere uyulması gerektiğini, daha önce mutabakatlarda karar verilmiş statünün korunması gerektiğini ifade etti. Bunu, bugünkü hareketliliğin bütün taraflarına ifade etti.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜYLE SORUNUMUZ YOK"

Bizim pozisyonumuz açıktır; İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki kurallara uyulsun, iki M4-M5 Karayolu’nun 6 kilometre kuzey ve güney gerinliği korunsun şeklindeydi. Maalesef rejim ve diğer unsurların saldırıları neticesinde şimdiye kadar defalarca uyarmamıza rağmen bu tablo ortaya çıkmıştır.



Rejimin bir takım yerleri kendi kendisine gidip terör örgütüne teslim ettiğini görüyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç’te terör varlığı istemiyoruz. 30 kilometre derinlikte ülkemizi tehdit edecek herhangi bir silahlı terör örgütü varlığına müsade etmeyeceğimizi ifade diyoruz. Bizim Suriye’nin toprak bütünlüğüyle sorunumuz yok.



Rejime defalarca yapılan çağrı şuydu; muhaliflerle bir araya gelsin, kapsayıcı bir hükümet kurularak, Suriye birlik içinde yoluna devam etsin. Bizim burada yayılmacı arzularımız olduğunun söylenmesi yalandır. Tam tersine hepsinin toprak bütünlüğü korunsun. En büyük hassasiyetle takip ettiğimiz konulardan birisi de herhangi bir göç dalgasının oluşmaması."