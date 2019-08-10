AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'daydı.

AK Parti 92’nci il danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Gündeminde; Suriye'de oluşturulması planlanan 'güvenli bölge' vardı.

Artık güvenli bölge kurulması için müttefiklerimizle beraber müşterek harekat merkezi kurulması, ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin bu güvenli bölge kurulduktan sonra bu güvenli bölgeye dönmeleri şekildeki planların yapılması söz konusu olacak.

Çelik, "Türkiye de uzun zamandır bu meseleyi hassasiyetle, başarıyla yönetiyor. fakat enteresan hadiseler de oluyor, Türkiye'yi bütün dünya takdir ederken, eleştiri sadece ve sadece CHP'den geliyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik; Suriye konusunda muhalefeti eleştirdi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cenevre Konferansı'na benzer bir Suriye" konferansı açıklamasına değindi.



Hani Ortadoğu'yu Ortadoğulular'a bırakacaktınız. Niçin Suriye konusunda konferans düzenleme aşamasına geldiniz? Görmemiz gereken şudur herhangi bir meselede önemli bir meselede bile ortaya koydukları politikanın üç günlük ömrü yoktur.



Çelik, bayramlaşma sırasında; partililerden birine 'Sigarayı bırak' uyarısında bulundu.