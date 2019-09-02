AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ilişki açıklama yapıyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı Devleti aleyhindeki açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu ifadeleri tümüyle reddediyoruz, protesto ediyoruz. Lübnan'ın Osmanlı için devlet terörü sözlerini kınıyoruz. Açıklamanın kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



Rusya'dan S-400'lerin alınmasıyla ilgili de açıklama yapan Çelik, "Patriot konusunda olumsuz yanıt gelmişti" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik farklı silah sistemlerinin NATO içerisinde mümkün olduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini ikide bir eleştiri konusu yapmak, baştan aşağıya propagandadan ibaret yanlış bir yaklaşım" dedi.

ABD ile güvenli bölge mutabakatıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, "Oyalamaya karşı Türkiye kendi hazırlıklarını yapıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli" dedi.