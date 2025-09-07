AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP'de siyasi pusula sorunu var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kocaeli İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

"CHP'YE SÖYLEMESİ GEREKEN SÖZÜ AK PARTİ'YE SÖYLÜYORLAR"



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle eleştiren Çelik, "Şimdiki CHP yönetiminde ve Sayın Özgür Özel’de çok ciddi bir siyasi navigasyon problemi vardır, çok ciddi bir siyasi pusula sorunu vardır. Yani navigasyona herhangi bir şey yüklediğinde, CHP’ye söylemesi gereken sözü AK Parti’ye söylüyor; aynaya bakarak yüzleşmesi gereken meselelerde ise Cumhurbaşkanımıza karşı hadsiz ifadeler kullanıyorlar." dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DOĞRU VE STRATEJİK BİR ADIM"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşan Çelik, bu sürecin doğru ve stratejik bir adım olduğunu ifade etti.

"SÜREÇ BİR DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELDİ"

"Terör gündemimizden çıkacak." diyen Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet politikası haline geldiğini de belirtti.

Çelik şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı ile terörsüz Türkiye bir devlet politikası haline gelmiştir. Türkiye'den terör gündeminin çıkması yakın bölgemiz için de ilham kaynağı olacaktır, terörsüz bölge sürecinin de referansı haline gelecektir. Geçmişteki gelişmelere bakılınca Terörsüz Türkiye stratejik, doğru bir adımdır. Emperyalist planlamalar ile daha çok istikrarsızlaştırmak isteyenler karşısındaki referans büyük bir cevap vermedir. Kötücül planlara karşı Türkiye'nin kendi iradesi ile ortaya koyduğu yaklaşımdır. Devletin niteliği ve milletin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık söz konusu değildir. Bu herkesin faydasına olan gelişmelerdir. Yakın bölgemizde insanları birbirine düşürmeye çalışanlar bu bölgelere sömürge olarak bakarken biz tüm etnik ve mezhebi unsurlara kardeşlik gözü ile bakıyoruz. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur, herkes ev sahibidir."

"BU SABOTAJLARA KARŞI GEÇMİŞTEN İDMANLIYIZ"



Ömer Çelik, "Bugün net şekilde görüyoruz ki her kim Terörsüz Türkiye sürecinin önüne geçmek için silah bırakma konusunda geciktirme mesajı veriyor, görüyoruz ki emperyalizm Siyonizm ile yanaşık düzende duruyor. Bu sabotajlara karşı geçmişten idmanlıyız, niyetlerini amaçlarını görüyoruz." dedi.