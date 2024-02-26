AK Parti Sözcüsü Çelik: Teröristan adacıkları kurmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.



Parti genel merkezindeki toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKY toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:



''Esas amacımız ülkemizin iç ve dış güvenliğini korumak, sınırlarımızın etrafında bir takım teröristan adacıkları kurmak isteyenlere müsaade etmemektir. Harekatlar güçlü şekilde yapılmasaydı, bir takım karanlık emeller çerçevesinde kurulmak istendiğini biliyoruz. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Arkasındaki odakları biliyoruz. Komşularımız terör örgütlerini bertaraf etme noktasında kapasite koymadığı zaman Türkiye hakkını kullanacaktır. Son günlerde Irak merkezli bir takım konular gündeme geliyor. Arkadaşlarımız ziyaret ettiler. Seçim sürecindeyiz, ne seçim ne başka gündem deprem bölgesindeki irademizin önüne geçemez. Cumhurbaşkanımız birinci yılında illerimizi ziyaret etti. Bu bizim kaybettiğimiz canlarımızı hatırımızda tuttuğumuzun ifadesidir. 5 ilde 31 bini aşkın konut ve köy evi teslim edildi. Aynı takvim çerçevesinde evlerin teslim edildiği süreçleri göreceğiz. Ekonomideki program meyvelerini vermeye devam ediyor. Enflasyon ve diğer alanlarla ilgili olumlu gelişmeleri görmeye devam edeceğiz. Yabancı para ve yatırım miktarı da artmaktadır. Tüm göstergelere baktığımızda, bu programın olumlu etkilerin görüldüğü ve daha çok görüleceğini değerlendiriyoruz.

"NETANYAHU'NUN GAZZE SOYKIRIMI SÜRÜYOR"

Maalesef açlıkla mücadele konusunda yeni bir imtihanla karşı karşıya kaldılar Gazze'deki kardeşlerimiz. İnsanlar, hayvan yemi yemek durumunda kalıyorlar. Netanyahu'nun Gazze soykırımı sürüyor. Gazze'deki 6 çocuktan 1'i kıtlıkla karşı karşıya. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin soykırım sözleşmesi karşısında İsrail'i ihlal ettiği için divana başvurması önemli bir dönüm noktasıdır. İsrail bu safhalardan geçmiştir ve her seferinde de uluslararası hukukun kurallarını yok sayarak faaliyetlerine devam etmiştir. Uluslararası hukuk bunu durduramıyorlarsa hiçbir işe yaramıyorlar demektir. İsrail'i durduracak her türlü girişimin ABD tarafından veto edilmesi, ABD açısından utanç verici bir kara leke olarak tarihine geçecek adımdır.''