AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için kritik eşik geçilmiştir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , terör örgütü PKK 'nın silah bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK'nın silahları imha ve teslim süreciyle ilgili ilk adımın gerçekleştiğini belirtti. "Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesiyle, Türkiye'nin terör yükünden kurtulması için tarihi bir sayfa açma kararlılığı güçlenerek ilerlemektedir." ifadelerini kullanan Ömer Çelik, şunları kaydetti: "'Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması, ülkemizin terör yükünden kurtulmasını ve yakın bölgemizin 'terörsüz bölge' hedefine ulaşmasını sağlayacaktır. DEM Parti'nin partiler arasındaki ziyaret trafiği ve istişare süreci, sürecin hedeflerine ulaşması için gösterilen hassasiyetlere büyük katkı sağlamaktadır. Yüce Meclis'in sürece dayanak sağlayacak iradesinin devreye girmesiyle Meclis'teki tüm siyasi partilerin katkıları somutlaşacaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devlet kurumları diplomasi, istihbarat ve güvenlik başta olmak üzere tüm alanlarda Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam etmektedir."

"KRİTİK BİR EŞİK GEÇİLMİŞTİR"

Çelik, aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin eşsiz fedakarlıklarıyla ülkeye ve milli egemenliğe dönük uzun yıllardır devam eden her türlü saldırının başarısız kılındığına dikkati çekerek, bölücü terörün ülkeye dönük emellerine geçit verilmediğini vurguladı.

Her zaman rahmetle ve şükranla andıkları şehitler ile kahraman gazilerin, vatan savunmasını eşsiz fedakarlıklarla yerine getirmesi sayesinde, "Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak" ilkesinin her şart altında korunduğunu ifade eden Ömer Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Gelinen aşamada Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir. Bundan sonrasında PKK'nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla feshi ve silahların yakılması, teslim edilmesi süreci kısa zaman içinde tamamlanmalıdır.