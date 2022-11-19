AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, bir güven ülkesidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Taksim İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının yaşandığı alana gelerek, hayatını kaybedenlerin anıldığı platforma karanfil bıraktı.



Terör saldırısında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Çelik, emniyet güçlerinin bu hain saldırıyı yapanları süratli bir biçimde yakalaması ve failin bağlantılarını hızlı bir şekilde tamamen ortaya çıkarmasıyla her şeyin tekrar normale döndüğünü söyledi.



Terörle mücadelenin ne kadar büyük bir meşruiyete sahip olduğunu, ne kadar yüksek kapasiteyle, büyük bir güçle yönetildiğini bu son olayla bir kere daha gördüklerini belirten Çelik, "Türkiye kesinlikle güvenli bir ülkedir, bir güven ülkesidir. Hiç kimse Türkiye'nin bir güven ülkesi olma durumunu değiştiremez. Bütün terör örgütleriyle mücadele edecek ve onları yenecek gücümüz var." ifadelerini kullandı.



Bundan sonrasında da bu birlik ve beraberlik duygusuyla birlikte bu güçlü mücadeleyi vermeye devam edeceklerini vurgulayan Çelik, "Türkiye'ye zarar vermeye çalışan, Türkiye'ye göz diken bütün terör örgütleri bunun bedelini en ağır şekilde muhakkak ödeyecektir." diye konuştu.