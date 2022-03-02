AK Parti Sözcüsü Çelik: Ukrayna'ya saldırı haksız ve hukuksuz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında 7. gününde devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuşuyor.



''DİPLOMASİDE ANAHTAR ÜLKEYİZ''

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Cumhurbaşkanı tüm taraflarla görüşmelerini sürdürüyor. Türkiye prensip olarak BM'nin yaptırımlarına katılmıştır.

Ukrayna'ya saldırı haksız ve hukuksuz. Müthiş bir akıl tutulması yaşanıyor. Haksız girişimlere sonuna kadar karşıyız. Türkiye diplomatik açıdan anahtar ülke. Krizler konusunda deneyimli bir ülkeyiz.

UKRAYNA'DAKİ TÜRKLERİN TAHLİYESİ



Tahliye için güvenliğin sağlanması gerekiyordu. Vatandaşlarımızın Polonya ve Romanya'ya taşınması sürüyor.

''MONTRÖ SÖZLEŞMESİ UYGULANACAK''

Rusya tarafı bu işgalin bir savaş olmadığını ifade etmişti. Türkiye kurumları bunu bir savaş olarak tanımladılar. Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa uygulanacaktır. Türkiye savaşı derinleştirecek yoğunlaştıracak bir tutum içerisine girmeyecektir. Vatandaşlarımızın güvenliği esastır. Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.



UKRAYNA'NIN AB ÜYELİĞİ TALEBİ



Türkiye her zaman güçlü bir Avrupa devleti olmuştur. Avrupa Birliği (AB) bir mahalle dayanışmasına dönüştü. AB'ye üyelik için kriterleri karşılamış bir ülkeyiz. Güney Kıbrıs'ın aslında AB'ye alınmaması lazımdı. Ama AB'ye aldılar.''