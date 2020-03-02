AK Parti Sözcüsü Çelik: Kimseyi zorla göndermiyoruz ve de zorla tutmuyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları;

Rusya ile karşı karşıya gelme tavrımız yok. Hedefimiz rejim.

Saldırıda Türk askerinin yanında yabancı unsur yoktu.

TSK’nın buradaki varlığı son derece meşrudur.

Rejimin saldırıları sonucunda bir milyon kişi Türk sınırına doğru hareketlenmiştir.

Türkiye'nin daha fazla mülteci yükü taşıyacak imkanı kalmamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenli bölge oluşturulması teklifi uygulansaydı bugün bu hareketliliği görmeyecektik.

Güvenli bölgenin oluşturulmaması, müttefiklerimizin mükellefiyetlerini yerine getirmemesi, 4 milyon insanın zulme maruz kalmasına neden oldu.

Kimseyi zorla göndermiyoruz ve de zorla tutmuyoruz. Hareketlilikten sonra sonra sayın Cumhurbaşkanımızı arayıp yeni tekliflerde bulundular. Bu ikiyüzlülüktür.

Yunanistan şu anda göçmenlere gaz bombalarıyla saldırıyor. Bugün bir göçmen hayatını kaybetti.

Yunanistan'a tavsiyemiz Avrupa'ya güvenmemeleri. Avrupa'nın bencilliği ve ikiyüzlülüğü devam ediyor.

Bugün Ağrı'da bir şehidimiz var. Türkiye terörle mücadeleye devam edecek.

Hatay Valisi devletin bir yetkilisi, açıklama yapması gayet doğal. İletişim Başkanlığı da açıklamalar yaptı. O gece insanüstü bir gayretle kimsenin uyumadığı toplantıları sayın Cumhurbaşkanımız yönetmişti.

Cumhurbaşkanı adına bir bakan Meclis'e bilgi verebilir. Sayın Bakan bilgi verecek, yüce Meclis değerlendirecek.

Türkiye masayı terkeden bir ülke asla olmayacaktır. Tezlerini sunmaya devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti bir taviz gibi değerlendirilemez. Sayın Putin'in Türkiye ziyaretleri de taviz olarak değerlendirilemez.