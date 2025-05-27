AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 27 Mayıs paylaşımı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs darbesinin Türkiye siyasi tarihindeki zincirleme kötülüklerin en büyük sebeplerinden olduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 27 Mayıs paylaşımı

Çelik, sosyal medya hesabından "27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümüne" ilişkin yaptığı paylaşımda, "27 Mayıs darbesi siyasi tarihimizdeki zincirleme kötülüklerin en büyük sebeplerindendir. Millet iradesine kasteden her türlü lanetli girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimiz Başbakan Menderes'i ve bakanlarımızı rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...