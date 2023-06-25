AK Parti Sözcüsü Çelik’ten AKPM raporuna tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun AKPM’de onaylanmasına tepki gösterdi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, bir İngiliz milletvekilinin hazırladığı raporda FETÖ tezlerinin sıralandığını belirterek, "Türkiye’ye yönelik ifade edilen suçlamaların hepsini reddediyoruz." dedi.



Raporda bahsedilen şekilde ortada "Gülen hareketi" diye sosyal bir yapı olmadığını söyleyen Çelik, "Bilakis eli kanlı bu yapının adı Fetullahçı Terör Örgütü’dür." ifadesini kullandı.



Ömer Çelik, "Böylesine eli kanlı bir terör örgütünün halen bir sivil hareketmiş gibi meşrulaştırılmaya çalışılması, AKPM’nin terör örgütlerinin propaganda zemini haline gelmesine yol açmaktadır." sözleriyle rapora tepki gösterdi.

