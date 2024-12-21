AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Almanya'daki saldırıya kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. Çelik, "Saldırının bir an önce aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi en büyük temennimizdir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Almanya'daki saldırıya kınama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'nın Magdeburg kentinde Noel pazarını hedef alan saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

"SORUMLULARIN ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMESİ EN BÜYÜK TEMENNİMİZDİR"

Saldırının bir an önce aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesinin en büyük temennisi olduğunu kaydeden Çelik, şu ifadelere yer verdi:

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Almanya'da Noel pazarına saldırı: Ölü sayısı 5'e çıktı, 41 yaralının durumu ağır | "Saldırgan İslam düşmanı"

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