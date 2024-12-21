AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Almanya'daki saldırıya kınama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. Çelik, "Saldırının bir an önce aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi en büyük temennimizdir." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarını hedef alan saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.
"SORUMLULARIN ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMESİ EN BÜYÜK TEMENNİMİZDİR"
Saldırının bir an önce aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesinin en büyük temennisi olduğunu kaydeden Çelik, şu ifadelere yer verdi:
"Hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Teröre ve şiddete karşı her zeminde ortak mücadele ilkemizi bir kere daha ifade ediyoruz."
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