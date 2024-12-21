AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Almanya'daki saldırıya kınama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarını hedef alan saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

"SORUMLULARIN ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMESİ EN BÜYÜK TEMENNİMİZDİR"

Saldırının bir an önce aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesinin en büyük temennisi olduğunu kaydeden Çelik, şu ifadelere yer verdi:

