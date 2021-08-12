AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Altındağ' açıklaması

Ankara'nın Altındağ ilçesinde önceki gün çıkan kavgada bıçaklanan iki gençten biri hayatını kaybetti. Zanlılar mahallede yaşayan Suriyelilerdi, tansiyon yükseldi. Dün akşam geç saatlere kadar devam eden olaylar polisin müdahalesiyle bastırıldı.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, olaya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



''SUÇLULAR ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK''



''Emirhan Yalçın kardeşimizin hayatını kaybettiği hadise hepimizi derinden üzmüştür. Emirhan kardeşimize Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz Emirhan’ı katleden failleri yakalamıştır, yargı adaleti tesis edecektir.

''BU PROVOKASYONLARIN HEDEFİ ÜLKEMİZE VE İNSANIMIZA ZARAR VERMEK''

Bu çok üzücü hadise üzerinden bazı provokasyonlar tertip edilmeye çalışılıyor. Bu provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir. Suç bireyseldir. Suçlular adalet önünde hesap verecek ve hakettikleri cezayı alacaklardır. Sığınmacı düşmanlığı yapan provokatörler ile sığınmacı kılığındaki provokatörler aynı şeyi hedefliyorlar. Hepsi aynı madalyonun iki yüzüdür. Ülkemize ve insanımıza zarar vermek istiyorlar.''

''YARGI GÖREVİNİ YAPACAK''



''Failleri etnik kimliği üzerinden tanımlayan ve toplulukları hedef gösterenler ülkemize zarar vermeye çalışan bir atmosfer oluşturmaya çalışıyorlar'' diyen Çelik, ''Adaleti tesis etme yükümlülüğüne sahip yargı kurumları görevlerini yapacaktır. İnsan canına kastedenler gereken cezayı alacaktır. Kendilerini emniyet ve yargının yerine koymaya çalışarak insanları hedef gösterenler, bu ülkeye kötülük yapmak isteyenlerdir'' şeklinde konuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Salı günü yaşanan kavgada yaşamını yitiren 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın cenaze töreni öncesi yabancı uyruklu kişiler güvenlik gerekçesiyle mahalleden tahliye edildi.



Battalgazi Mahallesi'nde toplanan kalabalık, yabancı uyrukluların iş yerlerinin camlarını kırdı, kepenklerini parçaladı. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.



Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada da,"Altındağ ilçemizde meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu sona ermiştir" denildi. Önceki gün yaşanan bıçaklama olayında yaralanan Ali Yasin Güler'in tedavisi ise hastanede sürüyor.



Gözaltına alınan yabancı uyruklu Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, çıkarıldıkları mahkemece "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.