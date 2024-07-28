AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Namık Tan'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Milletvekili Namık Tan'ın "Mavi Vatan" ile ilgili sözlerini eleştirdi. Çelik, "CHP Milletvekili Tan'ın 'Mavi Vatan' için 'masal' demesi kabul edilemez, yakışıksız bir ifade. Mavi Vatan'ımız, ana vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Namık Tan'a tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milletvekili Namık Tan'ın "Mavi Vatan" için "masal" nitelendirmesinin kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifade olduğunu belirtti.

"MAVİ VATAN'IMIZ, ANA VATANIMIZIN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu, 'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır. CHP'de 'Mavi Vatan' için 'yayılmacı politika' diyen dış politika kurmayı, yerini 'Mavi Vatan' için 'masal' diyen bir diğerine bırakmış, gözüküyor. Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye'ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur… Mavi Vatan'ımız, ana vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır."

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