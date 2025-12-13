AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'ye Leyla Şahin Usta tepkisi: Özür dilenmesi gerekir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik; CHP'li bir milletvekilinin, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'ya dönük ifadelerine sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"-Grup başkanvekilimiz Sn Leyla Şahin Usta nitelikli ve donanımlı bir siyasetçidir. Dün CHP’li bir milletvekilinin Leyla hanıma dönük çirkin ifadeleri tüm kadın milletvekillerine ve Yüce Meclis'e saygısızlıktır.

-Bu çirkin ifadelere karşı herkes tepki göstermelidir. Bu tip konular siyasi rekabetin konusu değildir. Siyasetin adabına uygun olarak özür dilenmesi gerekir.

"Leyla hanımın şahsında tüm kadın milletvekillerine yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Bu saygısızlığa karşı CHP’nin gereğini yapması gerekir."

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde tansiyon yükselmişti. Meclis'te dün, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçeleri görüşülmüştü.

CHP milletvekili Tuncay Özkan'ın eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta tepki göstermişti.

CHP'liler de karşılık verince gerilim yaşanmış, milletvekilleri ayağa kalkınca tansiyon daha da yükselmişti.

Meclis Başkanvekili Celal Adan müdahale etmişti. Bu sırada kürsüde olan AK Parti milletvekili Hüseyin Altınsoy "Susma hakkımı kullanıyorum." diyerek sessiz kalmıştı. Vekillerin yerlerine dönmesiyle görüşmelere devam edilmişti.