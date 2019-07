AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 9 ilin milletvekilleriyle toplantı yapıldığını belirterek, "Kış dönemi çalışmaları biterken milletvekillerimizle bir araya gelip daha odaklanarak, daha küçük gruplar halinde geçmişte yaptığımız gibi bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. İkincisini gerçekleştirdik bugün. Çarşamba ve perşembe son grupları da yaparak tamamlamayı planlıyoruz. Daha sonra sonbahara doğru Kızılcahamam kampımızı gerçekleştireceğiz milletvekillerimizle beraber" dedi.



Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'li milletvekilleriyle İstanbul İl Başkanlığında yaptığı toplantının sona ermesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Düzce olmak üzere 9 ilden milletvekilleriyle bir araya gelindiğini dile getiren Çelik, toplantı formatının bir AK Parti geleneği ve bilinen bir format olduğunu, çok sık şekilde yaptıklarını ancak farklı haberler çıktığı için açıklama ihtiyacı hissettiklerini söyledi.



Çelik, geçen hafta grup toplantısı yapmadıklarını, bu hafta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Doğu Avrupa ile ilgili bir zirveye katılımının söz konusu olacağını, o nedenle bu hafta da grup toplantısının yapılamayacağını belirterek, şunları kaydetti:



"Kış dönemi çalışmaları biterken milletvekillerimizle bir araya gelip daha odaklanarak, daha küçük gruplar halinde geçmişte yaptığımız gibi bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. İkincisini gerçekleştirdik bugün. Çarşamba ve perşembe son grupları da yaparak tamamlamayı planlıyoruz. Daha sonra sonbahara doğru Kızılcahamam kampımızı gerçekleştireceğiz milletvekillerimizle beraber. Tabii bu arada Sayın Cumhurbaşkanımızın programında daha önce kendileri söylemişti, seçimde yüksek başarı gösterenden başlayarak illeri, büyükşehirleri ziyaret şeklinde bir program söz konusu. O programları da bu çerçevede gerçekleşecek. Bu toplantılar üç çerçevede oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız en başta geçtiğimiz dönemle ilgili kış dönemi, seçim konularıyla iç ve dış politika konularıyla ilgili bir değerlendirme yapıyor. Kısa bir değerlendirme olup, milletvekillerimize daha çok zaman ayırmak istiyor. Daha sonra milletvekillerimiz illerinin sorunları olabilir, iç, dış politikaya ilişkin değerlendirmeleri olabilir bunları paylaşıyorlar. Bunların içerisinde değerlendirme, analiz söz konusu olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sorular da olabiliyor."



"BİR AK PARTİ GELENEĞİ BİR KERE DAHA İCRA EDİLMİŞ OLUYOR"



Bunlar değerlendirildikten sonra söz isteyen milletvekillerine belirli bir süre ayrıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının sonunda kendisine yöneltilen sorulara cevap verdiğini aktaran Çelik, bugün ayrıca ilçe belediye başkanlarıyla gelecek dönem çalışmalarının değerlendirileceği bir toplantı yapılacağını belirtti.



Çelik, "Tabii biz ilk toplantıyı yaptığımızda aslında bir AK Parti geleneği ama bazı haberler çıktı. Onun içerisinde bir sürü spekülasyon çıktı. Tabii bu toplantıyla ilgili çıkan haberlerin yüzde 90'ına yakınının toplantıda konuşulmayan şeyler olduğunu ifade edebilirim." diye konuştu.



Bu toplantıda MYK, MKYK üyelerinin bulunmadığını, bunun sebebinin MYK ve MKYK üyeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenli olarak bir araya gelmesi olduğunu vurgulayan Çelik, bu toplantıda sadece milletvekillerinin değerlendirmesinin alındığını anlattı.



Ömer Çelik, toplantıda MYK'yi, grubu temsilen 1-2 ismin notları takip etmek, değerlendirmeleri almak üzere bulunduğunu, daha sonra bu notların ilgililere iletildiğini, takiplerinin de yapıldığını aktardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yaklaşık 4 saatini bu toplantıya ayırdığına işaret eden Çelik, Erdoğan'ın toplantıya sadece bir kere ara verdiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüklerini, görüşmede Libya ile ilgili konuların, gelişmelerin ele alındığını ve denizaltıda hayatını kaybeden Rus mürettebat ile ilgili de başsağlığı dileklerini ilettiğini kaydetti.



Toplantıda özellikle illerdeki yatırımların geldiği noktaların da ayrıntılı bir şekilde değerlendirildiğini belirten Çelik, bunların tamamlanması, hızlandırılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları olduğunu, bunların da notlarının alındığını ifade etti.



AK Parti Sözcüsü Çelik, "Genel olarak bu çerçevede gerçekleşen bir toplantıdır. Yani bir AK Parti geleneği bir kere daha icra edilmiş oluyor." dedi.



Bir soru üzerine Çelik, diğer milletvekilleriyle çarşamba ve perşembe yapılacak toplantının Ankara'da gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi.



CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMETİ SİSTEMİ



Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yılı doldu. Toplantıda, bu sistem de değerlendirildi mi?" sorusu üzerine Çelik, son grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sistemin birinci yılının değerlendirilmesi, performansının çeşitli yerlerde ve birimlerde ölçülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a talimat verdiğini ve onun başkanlığındaki bir heyetin bunu gözden geçirdiğini söylediğini ancak bunu muhalefet partilerinin sanki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kendisinin gözden geçiriliyormuş gibi algıladıklarını aktardı.



Çelik, buna yönelik de cevap verdiklerini dile getirerek, "Hayatın icabı gereğidir, yani yeni bir sistem hayata geçti, bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda, vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp onun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi. Vatandaşın devletle olan işlerinin hızlı görülmesi. Performans kadar aynı zamanda önümüzdeki döneme dönük projeksiyonların hayata geçmesiyle ilgili ölçümler yapılacak. Son derece doğal." diye konuştu.



İlk iktidara geldiklerinde önlerine kendilerini bağlayan "Şu işleri şu takvim içinde gerçekleştireceğiz." şeklinde bir karne koyduklarını anlatan Çelik, şunları kaydetti:



"Biz bunu her zaman yaparız. Şimdi de sistemin birinci yılına geldiğimizde çeşitli bürokratik noktalarda direnç, tıkanıklık, yavaş işleyen noktalar varsa buralara nasıl müdahale yapılması gerekir ile ilgili olarak tabii ki bir çalışma yapılacak. Bu işin doğası gereğidir. Son derece normal bir çalışmadır. Bir performans ölçümünü, bir verimlilik çalışmasını muhalefet, Sayın CHP Genel Başkanı sanki sistem tartışmasına, rejim tartışmasına dönüştürmeye çalışıyor yeniden. Bu sistem milletin kararıyla, referandumdan geçerek hayata geçmiştir. Sistem tartışmasının, rejim tartışmasıyla bir ilgisi yoktur. Milletin onay verdiği bir sistem değişikliğine herkesin saygı duyması gerekir."



"MİLLETİN ONAYI ALINMIŞTIR"



Ömer Çelik, neredeyse çok partili hayata geçildiğinden beri bütün siyasi partilerin bu konuyu gündeme getirip bir sistem değişikliği yapılması gerektiğini, sistemin iki başlı olmasının sıkıntılar yarattığını söylediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz de kendi dönemimizde bunu yaşadık. Parlamenter sistemin aksaklıkları söz konusuydu. Yıllar boyunca darbeler ve başka sebeplerle, koalisyonlar sebebiyle tek parti hükümeti olmamıza rağmen bunun çok sıkıntısını çektik. Sistemi daha verimli hale getirecek, daha hızlı işlemesini sağlayacak bir değişiklik, bir sistem değişikliği milletimizin huzuruna gitmiştir, milletin onayı alınmıştır. Milletin onayı alındıktan sonra bunun iki de bir tekrar tekrar test edilmesine gerek yok. Milli iradeye saygı duyanların bu sistem değişikliğini de saygı ile karşılamaları gerekir. Bizim yaptığımız şey böyle bir tartışma değil, yani performansın verimliliğinin değerlendirilmesiyle ilgili bir şey. Bu her senede yapılabilir. Nihayetinde önemli olan vatandaşa giden hizmetin, vatandaşın devletle ilişkisinin en sağlıklı şekilde organize edilmesiyle ilgili bir çalışmadır."



"TÜRKİYE CUMHURİYETİ EGEMEN BİR DEVLETTİR"



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, S-400 konusunda muhalefetin eleştirilerine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:



"Türkiye Cumhuriyeti, egemen bir devlettir. Dışarıdaki yorumları, muhalefet partileri içeriye tercüme ederek orijinal fikir gibi sunuyorlar. Biz, dışarıdaki herhangi bir yabancı basın yayın organında okuduğumuz, hiçbir şekilde gündemimizde olmayan, iyi niyetli olarak da görmediğimiz birtakım tavsiyelerin bir müddet sonra gerçekmiş gibi kabul edilip, muhalefet tarafından bir eleştiriye dönüştürüldüğünü düşünüyoruz. Türkiye'nin, Suriye, Irak ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler her geçen gün bunun altını daha çok çiziyor, ciddi bir şekilde güvenlikle ilgili herhangi bir açığının olmaması gerekir. Hava savunma sistemimizin güçlendirilmesi, egemen bir devlet olarak milli güvenliğimizin gereğidir ve Türkiye bu sistemi almışsa bu sistemi kullanacaktır. Bunun parasını ödemişse kullanacaktır. Suriye ve Irak'tan kaynaklanan tehditler, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler bunu gerektiriyor."



Türkiye'nin sınırlarının aynı zamanda Avrupa Birliği ve NATO sınırları olduğuna da dikkati çeken Çelik, "Türkiye'nin sınırlarının güçlü bir şekilde korunması demek, egemen bir devlet olarak bizim kendi milli güvenliğimiz için yaptığımız bir iş olduğu kadar aynı zamanda NATO'nun ve Avrupa'nın sınırlarının da korunması demektir. Aslında müttefiklerimizin bize destek vermesi gereken bir konudur." ifadelerini kullandı.



S-400'lerin ne zaman Türkiye'ye getirileceği konusundaki soru üzerine, bunun çok kısa bir tarihte gerçekleştirileceğini vurgulayan Çelik, "Belli değil ama çok kısa, artık günler haftalar sayılı... Zaten öteden beri açıklamalar 'Temmuz' şeklinde yapılıyordu. Bununla ilgili hazırlıklar kendi rutini içinde sürüyor." dedi.



Nereye konuşlandırılacağı konusunda ise bu konunun değerlendirildiğini aktaran Çelik, "Tehdit değerlendirmesine göre Genelkurmayın, Milli Savunma Bakanlığımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza bir arzları vardı. O değerlendirme yapıldıktan sonra Türkiye'nin ihtiyacını maksimum düzeyde karşılayacak şekilde konuşlandırılacaktır." şeklinde konuştu.