AK Parti Sözcüsü Çelik: Fon şeytanlarının üzerine sonuna kadar gideceğiz

“PARTİMİZE ÇOK SAYIDA KATILIM TALEBİ VAR”

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"- Partimize hem belediye başkanlarından hem milletvekillerinden çok sayıda katılım talebi var. Bunu partimizin yetkili kurumları titizlikle inceliyor. Önümüzdeki dönemde milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi seviyesinde katılımları göreceğiz. Bütün bunlar partimizin Türkiye 'nin geleceği için AK Parti 'nin güvenilir adres olduğunu gösteren yaklaşımlardır.

"FON ŞEYTANLARININ ÜZERİNE GİDİYORUZ"

- Fon meselesinde çalışmalar hızlı bir şekilde yürüyor. Bu yolsuzlukları yapanların üzerine gidilmesi konusunda tavizsiz bir şekilde hareket ediliyor. Fon şeytanları dediğimiz kişilerle meşru yatırımcıyı, buraları meşru bir yatırım aracı olarak kullanan vatandaşlarımızı hassasiyetle birbirinden ayırıyoruz. Türk ekonomisine zarar verecek bir takım yaklaşımların doğru olmadığını ifade ediyoruz.

- Fon şeytanlarının üzerine sonuna kadar gideceğiz. Kime yakın, kime uzak, kim nerede duruyor, hangi makam sahibi... Bunların hiçbir önemi yok. Gerçek sonuna kadar açığa çıkacak, yanlış yapanlardan hesabı en güçlü şekilde sorulacak. Siyasi himayeye de siyasi linç kampanyasına da karşıyız.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

- Cumhurbaşkanımız, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın birlik ve bütünlük içerisinde yürüttüğü bir politika olan Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması için gereken hassasiyetin gösterilmesi için her zaman hatırlatmalarda bulunuyor. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu hep beraber görüyoruz. ABD ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra ortaya çıkan tablo, Gazze'de soykırım devam ederken İsrail'in Lübnan'a ve Suriye'ye yaptığı saldırıları gördüğümüzde aslında çok daha büyük bir siyasi projenin yürürlüğe koyulmaya çalışıldığını görüyoruz.

- Netanyahu'nun yayınladığı bir harita vesilesiyle bir tartışma ortaya çıkmıştı. Siyonist işgalcilik ve emperyalist bölücülük kol kola girmiş, bölgedeki Türkleri, Kürtleri, Arapları birbirlerinden uzaklaştırmak için elinden gelen bütün çabayı devreye sokmuş durumda. En güçlü duruşu bölge halkları olarak kardeş ülkelerle birlikte sergilemek durumundayız.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

- Batı Şeria'da yeni adımlar atmaya başladılar. Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir diplomasi trafiği yürütmeye devam ediyor. Netanyahu zemin kaybettikçe, seçim kampanyasını Cumhurbaşkanımıza karşıtlık üzerine kurmaya çalışıyor. Bunun bizim için herhangi bir hükmü yok. Cumhurbaşkanımız hakkındaki tüm açıklamaları tamamen yalan siyaseti üzerine kuruludur. Cumhurbaşkanımız ve Türkiye hakkında yapılan tüm yayınların hepsini yok hükmünde sayıyoruz. Biz doğruyu söylemeye devam edeceğiz.

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI

- Anlaşma bilindiği gibi Meclis'e sevk edildi. Şimdiye kadar bu konuda provokasyon yapıldı. Önce bunun NATO'ya alternatif olup olmadığı sorgulandı. Net bir şekilde NATO'ya alternatif olmadığını net bir şekilde ifade ettik. Bu anlaşma kapsamındaki askeri destek, kuvvet konuşlandırılması Meclis'in onayı olmadan hükümetimiz tarafından hayata geçirilmeye çalışıldığına dair yalan siyaseti dolaşıma sokuldu. Böyle bir şey söz konusu değil; yüce Meclis'in onayı ve anayasal süreçler dahilinde bu anlaşma Türkiye tarafından işletilecektir.

SUUDİ ARABİSTAN'A HUSİ SALDIRILARI

- Husilerin saldırıları bölgesel istikrarsızlığı tetikliyor. Kardeş ülkelere dönük saldırıların sona ermesi gerektiğini bir kere daha ifade diyoruz.