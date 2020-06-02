AK Parti Sözcüsü Çelik'ten George Floyd paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Irkçılık, insanlık binasına yerleştirilmiş dinamit tuğlasıdır. İnsanlık ve ırkçılık aynı yerde olmaz. İnsanlık varsa ırkçılığa yer yoktur" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı 02.06.2020 - 15:02

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"İNSANLIK VE IRKÇILIK AYNI YERDE OLMAZ"

Çelik şunları kaydetti:

"Irkçılık, insanlık binasına yerleştirilmiş dinamit tuğlasıdır. İnsanlık ve ırkçılık aynı yerde olmaz. İnsanlık varsa ırkçılığa yer yoktur. İnsanın benliği ile 'nefes alması' fiziksel olarak nefes almasından öte bir şeydir. 'Nefes alamıyorum' demek, ırkçılığın 'insan olmayı' nefessiz bırakması demek."

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