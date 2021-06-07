AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'ye yeniden kapatma davası açılmasına ilişkin açıklama

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Son derece tedirgin edici bir tablo oluştuğunu belirten Çelik, Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaja (deniz salyası) dikkat çekerek konuşmasına başladı.

Çelik, Marmara için oluşturulan acil eylem planının tavizsiz şekilde uygulanacağını söyledi.

MÜSİLAJ KABUSU

Sözcü Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

''Konunun Meclis'te takibi yapılacak, önergeler verilecek. bakanlığımızın açıkladığı plan tavizsiz şekilde uygulanacak.

KARADENİZ'DE YENİ DOĞALGAZ KEŞFİ

Önce deniz tabanında üretim tesisleri kurulacak. Bu tarihi keşfi gerçekleştirirken bile siyasetçiler rahatsızlık gösteriyor, eleştiri yapıyorlar. Allah herkese Türkiye'nin başarıları ile sevinmeyi nasip etsin.



YUNANİSTAN'A GÖÇMEN ELEŞTİRİSİ



Üzülerek söylüyorum ki Yunanistan'da göçmenleri caydırmak için ses bombaları devreye konuldu. Niçin yapıyor bunu; sınırlarını, AB sınırını korumak için. Bu kullanılan bir çeşit silah. Sınırlarınıza bu insanlar gelmesin diye bu silahı kullanacaksınız sonra insani değerlerden bahsedeceksiniz.



Adeta Yunanistan'a hukuku her türlü çiğneme talimat verilmiş. Bu mültecilerin Avrupa'ya girmesini engelle, bunların kullanılması utanç vericidir.

Avrupa demokrasileri Akdeniz'e gömülüyor. İnsanlara ses bombası uygulamak ne demek, bundan daha vahşi bir yöntem olabilir mi? Silahsız insanlara ses bombası atılacak, sonra bunu Avrupa'nın sınırlarını koruma için yapıyoruz diyeceksiniz.



AHMET ŞIK'A SORUŞTURMA



Bunlar silahlı terör örgütü üslubudur. Vekil sıfatı taşıyan bir insanın bu üslubu taşıması herkes tarafından lanetlenmeli. Böyle düşünüyorsa TBMM'De ne işi var. Böyle bir iki yüzlülük kabul edilebilir bir şey değil.



ERKEN SEÇİM ÇAĞRILARI-



Seçimler zamanında yapılacak.



HDP'YE KAPATMA DAVASI



İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili eksiklerin tamamlanması için iade edilmişti. Zannediyorum o eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç.''

