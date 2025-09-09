AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki: Barbarca bir terör eylemidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlendiği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail’in Katar’da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." dedi.

"Dost ve kardeş Katar’ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz" diyen Çelik, "İsrail bu terör eylemiyle barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

