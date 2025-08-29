AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki: "Modern zamanın Nazileri"

Soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin bulunduğu br görsel paylaşarak, "Türkiye=Hamas" notu ile servis etti. Sık sık manipülatif paylaşımlar yapan Ben Gvir'e tepki gecikmedi.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Ömer Çelik, İsrail zulmüne dikkat çekerek "İşgal meselesi demek, insanlık ya bunu durduracak ya da insanlık adına kimsenin konuşma zeminin kalmadığı bir düzen ortaya çıkacak demek. Canavarlar zamanı denen bir dünya düzensizliğini ortaya çıkarır. Gazze'ye yapılan her saldırı insanlığa yapılan bir saldırı olarak ele alınmalıdır. Gerçekten hasta bir yapı ile karşı karşıyayız" dedi.



Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Soykırımcı, katliam şebekesi hala olayları tanımlama, yönlendirme gücünü, istedikleri gibi gerçekleri örtmenin, sahte gerçeklik inşa etme tekelinin ellerinde olduklarını zannediyor. Bu soykırım şebekesinin kullandıkları tüm kavramlara rağmen, altlarında birer katliam organizması olduğu nasıl ortaya çıktıysa, kullandıkları kavramların da aslında insanlık suçlarını örtbas etmek için kullanılan kavramlar olmaktan başka bir şey olmadıkları net bir şekilde görüldü.



"ÇEKİNCEMİZ YOK"



Bu şebekenin mensupları mahkum, tanımlama ve öne çıkarma gücünün tekelinde kendilerinde olduğu sanrısı ile hareket ediyorlar. Çekincemiz yok. Cumhurbaşkanımız yasaklı olduğu dönemde ABD’ye ziyaretinde 'Sizce Hamas bir terör örgütü müdür' diye sorulmuştu. O zaman 'Hamas bir terör örgütü değil, kendi ülkesi için mücadele eden bir yapıdır' demişti. İsrail tarafına yıllarca sorduk, siz Hamas’a terör örgütü diyorsunuz ama seçimlere girmesine müsaade ettiniz ancak seçimleri kazandıktan sonra sonuçları tanımadınız, nasıl oluyor da terörist demeye devam ediyorsunuz.



"BUNU YAPANLAR MODERN ZAMANLARIN NAZİLERİDİR"



Hamas eşittir Türkiye gibisinden bir şeyi ABD’de ve Batı’da alerji uyandırmak, onları alarma geçirmek için yaptığı bir propagandadır. Bunun bir artık önemi yoktur, bunu yapanların bir katil, cani, modern zamanların Nazileri olduğu nettir. 'İsrail’in kendini savunma hakkı vardır' diyorsa biri bilin ki bundan kastedilen ve İsrail’in anladığı 'İsrail’in katliam yapma hakkı vardır' şeklindedir. Şimdide halen propaganda merkezlerini çalıştırabileceklerini sanıyorlar. Bunlara en fazla data üreten İsrailli silah şirketlerdir. Silahların ve gözetleme sistemlerinin denenmiş olması demek bunu Filistinliler üzerinde denedik anlamında söylerler, hastalıklı bir yapıdır. Yanlarından Hıristiyan geçerken bile hakaret ediyorlar, sadece Müslümanlara değil.



"FİLİSTİN SOKAKLARINDA ERDOĞAN DE VE ORADAKİ İNSANLARIN SEVGİSİNİ GÖR"



Cumhurbaşkanımız siyasi yasaklı olduğu dönemde bile net konuşmuştur. Bugün Meclis'te Filistin konusunda müzakere yaparken en haksız ithamlar CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den geldi. Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorguluyor. Filistin sokaklarında Erdoğan de ve oradaki insanların sevgisini gör.



Herkes İsrail, Netanyahu hükümeti ve Siyonizm'le eşitlenmekten korkar. Bu katil şebekesinin kullandığı bir yöntemden başka bir şey değildir. Katliamda Nazi suçları da fersah fersah aşılmış şekilde Netanyahu hükümetinin hanesine yazılmıştır. O açıklamada Batı’da bile harekete geçireceği bir şey yok.



"EYLÜL AYINDA BİRÇOK DEVLET FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYACAK"



Eylül ayında birçok devlet Filistin devletini tanıyacak. İsrail tarafı halüsinasyon içinde, meşruiyetin ahlakı üstünlüğünün kendinde sanıyorlar. 7 Ekim sonrasında bunun bölgeye yayılma ve işgal politikasına dönüşeceğini söyledik. Lübnan, İran ve Suriye’ye saldırdı, Gazze’ye yapılan her saldırı insanlığa yapılan saldırıdır. İşgal meselesi demek, insanlık ya bunu durduracak ya da insanlık adına kimsenin konuşma zeminin kalmadığı bir düzen ortaya çıkacak. Canavarlar zamanı denen bir dünya düzensizliği ortaya çıkarır. Gazze'ye yapılan her saldırı insanlığa yapılan bir saldırı olarak ele alınmalıdır. Gerçekten hasta bir yapı ile karşı karşıyayız.



Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve dünyadan gelen çağrılar bu hastalıklı yapının muhakkak suretle durdurulması ve yargı önüne çıkarılması şeklindedir. Çok net söyledik. Biliyorsunuz Türkiye'deki bazı partiler 'Hamas bir terör örgütüdür' gibi ifade kullandığında açık ve net bir şekilde partimizin kurumsal görüşü olarak söyledik. Onlar bugün vatanını savunan, kendi çocuklarını savunan, kendi ailelerini savunan insanlardır. Bugün terörist denilecek tek yer o coğrafyada Netanyahu hükümetinin durduğu yerdir. İsrail tarafının durduğu yerdir. Bütün dünya bunu kabul ediyor. Bu konuda sesi en yüksek çıkan, en güçlü iradeyi koyan kişi Sayın Cumhurbaşkanımızdır."