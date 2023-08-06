AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'e tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK yandaşları tarafından gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hedef alındığı gösteriye tepki gösterdi. Çelik "Bu provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz.'' dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'e tepki
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , 'ten terörle mücadeleye yönelik çifte standarttan uzak, tüm nefret suçlarına karşı etkili ve tutarlı bir politika beklediklerini bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Cumhuriyeti'ni ve Cumhurbaşkanı 'ı hedef alan provokasyonunu ve bu provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınadıklarını belirtti.

İsveç makamlarının taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Gerçek bir hukuk devletinde terör eylemlerine ve teröre destek veren faaliyetlere yer yoktur. Hukuk devleti olduğunu söyleyen bir devlet, teröre teslim olamaz. İsveç makamlarının Türkiye ve İslam düşmanı çevrelere karşı vurdumduymaz tavrı, aşırılıkçı çevrelere cesaret vermektedir. İsveç'ten terörle mücadeleye yönelik çifte standarttan uzak, tüm nefret suçlarına karşı etkili ve tutarlı bir politika bekliyoruz."

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