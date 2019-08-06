Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları;

(Fırat'ın doğusuna harekat hazırlığı) Adil bir şekilde risk paylaşımının söz konusu olması lazımdır. Dünyanın başka ülkelerindeki riskler dayanışması söz konusu olduğunda NATO ile dayanışmanın altını çizen çevrelerin söz konusu Türkiye olduğunda geri plana itilen yaklaşımlar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Güney sınırımızda müttefiklerimizle birlikte barış koridoru kurmak istiyoruz. Türkiye'nin takviminin kısaldığını söylemeliyim. Yabancı devletlerin bu tavırlarını anlayabiliriz. CHP'den şaşırmaktan usandığımız bir tavır geld. CHP yönetimi Fırat'ın doğusuyla ilgili hazırlıkla ilgili olarak 'Sırada seçim mi var, saf mı sıklaştırıyor' şeklnde son derece samimyetsz ve saygısız br ifade kullandı. Fırat'ın doğusu ile ilgili harekat basit bir polemikle geçiştirilmemeli. Türkiye'nin önünde seçim yok. Türkiye dış politikadaki ihtiyaçlarını, iç politikadaki reform süreçlerini sürdürmeye kararlı. CHP'nin açıklamaları daha dikkat çekmeye başlamıştır. Ortadoğu'da sadece Ortadoğu devletleri yok. Ortadoğu konusunda oryantalist bakış açısı olmamalı.



Dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin orada olmasını yadırgamak, dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin oraya sırt dönmesini teklif etmek son derece tehlikeli bir virüstür.

Terör tehdidine karşı duyarsız kalmak basiretsizliktir. Önemli olan Türkiye'nin önünün açılmasıdır.

Türkiye mazlumlara şemsiye olacak, bölge ve dünya barışına katkıda bulunacak güvenli bölge ve barış koridoru arayışı içerisindedir.

(ABD'deki silahlı saldırı) ABD'deki saldırıda hayatlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. TTeksas saldırganı ile Yeni Zelanda saldırganının ideolojisi arasında güçlü bağın ortaya çıkması bizi bu konularda daha ciddi kafa yormaya sevk etmelidir. İslam düşmanlığı tüm dinleri tehdit ediyor. Nefrete karşı topyekün bir mücadele ortaya konmalıdır.

(Eksen kayması tartışmaları) Türkiye'nin ekseni şurası ya da burası değildir. Türkiye'nin ekseni Ankara'dır. Türkiye'nin eksenini Batıdaki herhangi bir ülkenin başkentinde görenler, Türkiye milli bir politika ürettiği zaman bunu eksen kayması olarak ifade ederler. Türkiye milli çıkarları için Asya'da da yerini alacaktır.

Mazlumlara kucak açtık, Türkiye'de göç krizi yoktur. Dezenformasyon üretiliyor. Milletimiz bugün de mazlumların yanındadır, koruyucusudur.

(Kaz Dağları ile ilgili iddialar) Yer Kaz Dağları değil, söz konusu yer Kaz Dağları'na 40 kilometre uzaklıktadır. Burada kesilen ağaçların yerine tamamı miktarınca fidan başka bir alana dikilmiştir. Söz konusu firmanın sözleşmesi gereği yapılacak işlemler bittikten sonra buranın ağaçlandırılması da tam olarak gerçekleştirilecektir. Kaz Dağları ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Siyanür iddialarının doğru olmadığını uzmanlar söylüyor. Bütün işlemlerin ÇED raporuna uygun olmasını takip edeceğiz. Gerçek çevreci dostlarımıza kapılarımız her zaman açıktır. Herhangi bir diyalog eksikliği söz konu değildir. Bilgilendirme başladı, yoğun bir şekilde devam edecek. İzinler iktidarlarımız öncesinde 2001 yılında verilmiş. Mimarlar Odası üyesi, CHP'den defalarca milletvekili adayı olmuş bir şahıs tarafından SİT izninin kaldırılması sağlanmış.

Bir partinin siyasi etikle ilgili laf etmesi için toksinlerini atması lazım. CHP için bunun başlangıcı İşBankası hissesini Hazine'ye devretmek.