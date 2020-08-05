AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Lübnan açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Anadolu Ajansı 05.08.2020 - 04:32

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Lübnan açıklaması

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yaptığı görüşmede, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti" ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin, şunları kaydetti:

"Türkiye kardeş Lübnan halkını asla yalnız bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacak. Cumhurbaşkanımız, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yaptığı görüşmede, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti."

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