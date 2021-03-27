AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.



Çelik Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın, Fransa Cumhurbaşkanı ile son görüşmesinde ikili ilişkilerde pozitif gündeme odaklanmak noktasında bir kararlılık söz konusuydu. Ancak maalesef Macron’un son beyanatları ile bu çizginin dışına çıktığını görüyoruz" dedi.

Çelik "Macron’un Türkiye’yi, 'Diyanet' kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Macron'un ''Fransa Cumhuriyet değerleri''ne referans vererek Türk toplumunu ve Müslümanları hedef aldığını belirten Çelik, demokrasinin, Avrupa vatandaşlarının özgür bir şekilde dernek kurabilme ve siyasal-sosyal faaliyette bulunabilmelerine saygı duymayı gerektirdiğini söyledi.