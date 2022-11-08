AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Macron'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Türkiye'yi Afrika'da emperyalist güç" olarak suçlamasına tepki gösterdi.



Çelik, "Türkiye’yi 'emperyalist güç' olmakla suçlaması vahim bir hatadır" ifadesini kullandı.



Twitter'dan açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, "Fransa'nın Afrika'daki sömürgeci geçmişinin Afrikalılara ne acı bedeller ödettiği ve bunun halen devam ettiği tüm dünyanın malumudur" dedi.



Çelik, Macron'un Fransız dış politikasını Türkiye karşıtlığına indirgediğini de belirtti.



Türkiye'nin Afrika'da eşitlik ve ortaklık temelinde ilişkiler geliştirdiğini vurgulayan AK Parti Sözcüsü, "Macron ise Afrika’yı tapulu mülkü gören sömürgeci bir zihniyetin izlerini taşıdığı için bu durumdan rahatsız olmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Mısır'daki BM İklim Zirvesi öncesi basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Çinliler, Ruslar, Türkler, Afrika'da Fransızlardan 10 kat daha beterini yapıyorlar" diyerek bu ülkeleri sömürgeci ve emperyalist güç olmakla suçlamıştı.