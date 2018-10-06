AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kızılcahamam kampının ikinci gününde soruları yanıtladı.

Sözcü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın McKinsey açıklamalarına ilişkin, "Kendisinin genel hassasiyeti Türkiye'de yapılabiliyorsa özellikle proje, siyaset, metot geliştirme konusunda kendi firmalarımızla bunun yapılmasının daha doğru olacağı yönündedir. Dolayısıyla açık ve nettir. Spekülasyona açık bir nokta değil o danışmanlığın sona erdirilmesi, bundan sonra da kurumların bu hassasiyeti gözeterek ilerlemesi konusunda talimatları olmuştur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesine ilişkin Çelik, "Bu kamptan sonra bir Macaristan seyahati olacak. Ondan sonra da bir araya gelmeleri mümkündür" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, "Güvenlik oturumuna Cumhurbaşkanımız bizzat başkanlık etmiştir. Terörle mücadele konusundaki hassasiyetlerimiz, şimdiye kadar yaptıklarımız, terör örgütlerinin yeni metotları, şehirlerdeki yapılanmaları konusundaki hassasiyetlerin bir kere daha altı çizildi" dedi.

KAYIP SUUDİ GAZETECİ

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından satır başları: Bir gazetecinin bu şekilde kaybolması Türkiye Cumhuriyeti gibi emin bir devletin hassasiyetle üzerinde duracağı bir şeydir.