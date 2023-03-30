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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Meral Akşener'e tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük ifadelerini eleştiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kullanılan bu yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz, kendilerine iade ediyoruz.'' dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Meral Akşener'e tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , İYİ Parti Genel Başkanı 'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük ifadelerini eleştirdi.

''YAKIŞIKSIZ DİLİ VE TUTUMU KINIYORUZ, KENDİLERİNE İADE EDİYORUZ''

Twitter'dan açıklama yapan Çelik, "Kullanılan bu yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz, kendilerine iade ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ömer Çelik, "Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK’nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz." dedi.

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