AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in MKYK sonrası yaptığı açıklamadan öne çıkanlar:

"Asıl sorun S-400'ler değil, ABD'nin YPG'ye silah yardımıdır."

"Bize gönderilen Patriot'lar çekildiğini gördük, halbuki çekildiği zamanlarda Türkiye'ye yönelik terör tehdidi daha da artmıştı."

"ABD'nin silah pazarındaki rekabetini, NATO müttefikliği meselesine taşımaması gerekir."

"Türkiye öncelikli olarak müttefiklerinden savunma sistemi, Patriot almak istedi ama olmadı. Biz S-400 için Rusya ile anlaştıktan sonra ABD'nin Patriot teklif etmesi makul değildir."

"Türkiye'nin müttefikliğini tartışmak, NATO'yu tartışmaktır."

"NATO'nun F-35 maddesi yok, 5. maddesi var."

SUDAN'DA ASKERİ DARBE

"Sudan halkının talepleri, bizim taleplerimizdir. Sudan, dost ve kardeş bir ülkedir. Bu çerçevede beklentimiz halkın demokratik taleplerinin yerine gelmesidir ve Sudan'ın kesinlikle bir iç savaşa sürüklenmemesidir."

İSTANBUL'DAKİ SONUÇLAR

"CHP, YSK'ya baskı yapıldığını iddia ediyor. YSK, bağlı olduğu kanunlar çerçevesinde karar veriyor. CHP sözcülerinin dilinde şöyle bir şey var, YSK lehlerine karar veriyorsa özgür, aleyhlerine veriyorsa baskı altında..."

"YSK hiçbir partinin yönetim organı değildir, hiçbir partinin tüzüğüne göre karar vermeyecektir."

"Hukuk yoksa hiçbir kurum meşru olamaz. YSK'yı yönlendirmeye çalışmak aslında konuşanların kendi partilerinin meşrutiyetini de tartışmak anlamına geliyor."

"CHP'de genel başkanların yapacağı faaliyetleri aday yapıyor."

"(CHP) Bir kerecik olsun şöyle yapsınlar, dışarıdaki herhangi bir odağın yaklaşımını arkalarına almadan, özgün bir konuşma yapsınlar. Dışarıdaki herhangi bir odak tarafından üretilmiş bir söylemin içeriye tercümesini yapmadan, özgür fikirleri neyse onu söylesinler."

"Dışarıdan gelen seslere esas duruşa geçerek Türkiye'nin rejimi, ekonomisi, dış politikasıyla ilgili kriz olacağını söylemek, bir siyasi partiye yakışmamaktadır."

BOLU BELEDİYE BAŞKANINA TEPKİ

"İhtiyaç duyan mazlum olan insaları kapıya koymak, il dışına sürmek gibi bir tavır içine giriyorlar. Avrupa'daki ırkçı yaklaşım da böyledir. Bu açık, bu topraklara yakışmayan bir ırkçılıktır."

"Hele bu ırkçılığın yazılı emre dönüşmesi utanç vericidir. Bu kınamaları, doğrudan CHP başkanının olaya müdahil olarak bu yazıyı geri çektirmesi, başkanın uyarılması ve kamuoyuna duyuru yapılması gerekmektedir."

İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ

"Birleştirme tutanakları ortaya çıktıktan sonra, olağanüstü itiraz hakkımız var. O işlem gerçekleştikten sonra zannediyorum 7 gün itiraz hakkımız var, ivedilikle kullanılacaktır."

"Seçimin genelinin yüksek meşruiyetiyle ilgili bir tartışma söz konusu değildir. AK Parti'de de diğer partilerde de söz konusu değildir.

BÜYÜKÇEKMECE'DE SAHTE SEÇMEN İDDİASI

"Ellerinde bilgi-belge varsa, muhakkak yargıya intikal ettirimesi lazım. Bu şekilde siyasi sorumluluk olmaz, belge varsa hemen başvursunlar. Bu şekilde güvenlik güçlerini, AK Parti'yi zan altında bırakmak yargı konusudur."

YSK'NIN KHK'LI ADAY KARARI

"YSK, elindeki pozitif hukuka göre, o verilere göre karar veriyor. Daha önce cevaz verdiği husus kamu görevi olamamasıyla ilgili. Şimdikiler, kamu görevi olmasıyla ilgili."

"Bizden de alınıp 2. partiye verilen, iptal edilen yerler var. YSK elindeki pozitif hukukla bu kararı veriyor."

'AK PARTİ'YE OY VERENLER SEÇİMDEN DÜŞÜRÜLDÜ' İDDİASI

"Teşkilatlarımız, kim bize ne zaman oy veriyor, hangileri oy vermiyor analizi yapar. Biz SKM dediğimiz merkezlerde bilgiyarlardaki verileri ekranlara yansıttığımız zaman hangi mahallede nasıl çalışmamız gerektiğini görürürüz. Sayın Mevlüt Uysal'ın demek istediği bu, tespiti o kişilerin listeden düştüğü şeklinde. Seçimlerde çalışanlar bunu çok iyi bilirler, çalışma da bunun üzerine kurulu. Teşkilatçılık yapanlar çok iyi bilir, dışarıdan biraz yanlış anlaşılmış. Bazı yerlerde büyük aileleler vardır, AK Parti'ye oy verirler, ya da başka bir partiye oy verirler. O tespitlerden yola çıkarak söylenmiştir."

KARAMOLLAOĞLU'NA ÇAMLICA CAMİİ YANITI

"Karamollaoğlu CHP'nin 6. okunun yanına 7.'yi eklemeye çalışıyor. SP'li vatandaşların Çamlıca Camii'nden memnun olduğunu biliyoruz. Cami ile kavga etme geleneğinin CHP'den SP'ye geçtiği görülüyor. CHP'nin Saadet Partisi'ni kendisine nasıl benzettiğini görüyoruz. CHP'nin 6 oku memlekete çok çektirdi, 7.'ye gerek yok."