AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK toplantısı sonrası açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.



Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



''Sayın cumhurbaşkanımız MYK'mıza hitap ederken milletimizin sağ duyusuna dikkat çekmiştir. Cumhur İttifakı'na destek veren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız önceliğimizin depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması olduğuna dikkat çektiler. Seçim sonrası birtakım grupların cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na destek verdikleri için yapıkları saygısızlık seçim sürecinin en çok üzen hadisesi olmuştur. Bu barbarlığı bir kere daha lanetlediğimizi ifade etmek isterim. Helalleşme sözle olmaz davranışla olur.

"MİLLET İRADESİNE İPOTEK KOYMA GİRİŞİMİ İÇİNE GİRDİLER"



Bu hadiseler göstermiştir ki birilerinin helalleşme diyerek gösterdiği, boş bir iş olmuştur. 14 Mayıs gecesi 2 belediye başkanının Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bahsederken 'Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu' demeleri milli iradeye gasp içine girmeleridir. Bu yanlışı düzeltmek yerine devam ettiler. Temennimizi ifade ettik dediler. Temenni öyle ifade edilmez. Millet iradesine ipotek koyma girişimi içine girdiler. 14 Mayıs'tan önce Sayın Kılıçdaroğlu kimse sokağa çıkmasın diye provokasyona adım atmıştı. Herkes gördü ki gayet huzur içerisinde ufak tefek olaylar hariç süreç başarıyla geçilmiştir. Milletimizin sağduyusu siyasi tarihimiz içinde defalarca test edilmiştir. Yapılmak istenen sandıktan çıkan iradenin bu yollarla gasp edilmeye çalışılmasıdır. Bolca demokrasi söylemi kullanarak değiştiklerine dair izlenim vermeye çalıştılar. Gördük ki değişen bir şey yok. Katı statüko kesit biçimde duruyor ve Türkiye'yi karanlığa götürmek için fırsat kolluyor. Kaybeden hiçbir vatandaşımız yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir kez daha onay aldı.

''HİÇBİR VATANDAŞIMIZ KAYBETMEMİŞTİR''

Kaybeden; çok büyük iddialarla konuşan siyasi partiler, genel başkanlar olmuştur. Ama hiçbir vatandaşımız kaybetmemiştir. 16 kez seçim kazanmış cumhurbaşkanımıza statükoyu savunanlar aylardır 'diktatör' demeye devam ettiler. Bunlar dış kaynaklı yaklaşımlardı. Bunların içerdeki uzantıları 'kes kopyala yapıştır' yöntemini kullanıp içeride kullanmaya çalıştılar. Biz hep şunu söyledik; 'sandığa saygı gösterme konusunda sabıkası olanlar bizler değiliz karşıdakiler' dedik. Kimse başkasının hayat tarzı üzerinde baskı kuramaz.''