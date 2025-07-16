AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Özgür Özel'e tepki: Sözleri siyasi adaptan ve ahlaki tutumdan yoksun

AK Parti ile CHP arasında tansiyon yüksek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği eleştirilere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt geldi.

"SÖZLERİ SİYASİ ADAPTAN VE AHLAKİ TUTUMDAN YOKSUNDUR"

Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği sözlerin her türlü siyasi adaptan ve ahlaki tutumdan yoksun olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:



"Özgür Özel, 'muteber siyasetçi'nin kim olduğuna CHP'nin değil, milletin karar verdiğini yine anlamamış. Milletimizin Cumhurbaşkanımıza muteber bir siyaset ve devlet adamı olarak seçimlerde defalarca onay verdiği tarihi ve siyasi bir hakikattir. Özgür Özel'in temsil ettiği zihniyet ise milletin muteber kabul ettiğiyle kavga etmek üzerine kuruludur. Özgür Özel 'yönetme kabiliyeti' ve 'muhakeme' tartışması açmak istiyorsa, bunun sonuçları kendisi açısından çok ibretlik neticeler verir. Kendisinin 'yönetme kabiliyeti'nin partisinin her yerinden fışkıran skandallardan ibaret olduğu görülüyor. Ortaya koyduğu 'siyasi muhakeme'nin ise CHP'yi ağır bir zihinsel ve siyasi vesayet altına soktuğunun ispatı olduğu artık ilan edilmiştir. Özgür Özel kendi sözlerine siyasi muhakeme diyorsa, bunun siyasi hayatımıza müdahale için yabancılara davetiye gönderen 'güdümlü bir muhakeme' olduğu açıktır."

"YÖNETME VE MUHAKEME KAYBI ARIYORSA KENDİ SİYASETİNE BAKMALI"

Başkalarının muhakemesini kopyalayarak sözde siyaset yapanların söylediklerinin hiçbir itibarı olmadığını vurgulayan Çelik, "Özgür Özel 'yönetme ve muhakeme yeteneğini kaybetmiş' bir siyaset biçimi arıyorsa; kendi sözlerine, toksik siyaset tarzına ve hiçbir meseleyi yönetememe haline bakmalıdır. Cumhurbaşkanımızın sözlerinin ve iradesinin kıymetini milletimiz ve tüm dünya takdir etmiştir. Özgür Özel'in ve benzerlerinin bu kıymeti anlayacak siyasi kabiliyeti ve kapasitesi yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

