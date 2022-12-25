AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Paris'teki gösterilere ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'da 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından düzenlenen eylemleri değerlendirdi.

Çelik, yaşananların terör örgütleri konusunda çifte standardın bir sonucu olduğunu belirterek Fransa'ya ''Terörü ülkenizde himaye etmeyin'' çağrısında bulundu.

''TERÖR KONUSUNDA ÇİFTE STANDARDIN SONUÇLARINI GÖRMÜŞ OLDUK''

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Biz teröristlerin orada yakıp yıkmasını Fransız vatandaşlarına oradaki kamu düzenine Fransız polisine saldırmasını kınıyoruz. O ırkçı saldırıyı da kınıyoruz. Aynı kişi başka gruplara karşı da gerçekleştirmiş. Tüm bu duruma baktığımız zaman terör örgütlerinde çifte standardın ne gibi sonuçlara yol açacağını göstermesi bakımından son derece önemli. Diyoruz ki PKK terör örgütü mensuplarını himaye ettiğiniz zaman bunlar eninde sonunda güçlendikleri zaman tekrar size dönen size zarar veren tablo ortaya çıkaracaklar.

Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamalarda bu terör örgütlerini besleyenlerin eninde sonunda bu terör örgütlerinin saldırıları ile yüzleşeceğini ifade etti, 'Bunları beslemeyin, bunlara destek vermeyin, fiziki olarak sizlerin ülkesinde himaye edilmesine müsaade etmeyin' dedi. Cumhurbaşkanımız bu uyarıları defalarca yapmıştır.

''TERÖR ÖRGÜTLERİNİ BESLEYENLER TERÖRLE YÜZ YÜZE GELDİ''

Şimdi gelinen noktada PKK terör örgütü yanlılarının nasıl ortalığı yakıp yıktığı ortaya çıktı. Terör örgütlerini besleyenler terörle yüz yüze geldi. PKK'nın faaliyetlerinin Kürtlere ne kadar zarar verdiği son örnekte de ortaya çıktı. Terör konusunda çifte standardın sonuçlarını görmüş olduk. Fransa terör örgütlerini himaye etmeyi bırakmalı.

Fransız medyasının yaptığı haberlerde bütün Kürtleri hedef gösteren bir tablo olması ortaya çıkıyor. Buna da müsaade edilmemesi gerekiyor. Irkçı saldırıların önlenmesi gerektiği gibi terör örgütlerine yer açma gibi faaliyetlerin önüne geçilmesi lazım.''