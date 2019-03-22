ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğine ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamalara tepkiler devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan Trump'a tepki gösterdi.

Çelik, Trump'ın açıklamasının Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu ifade ederken ABD Başkanı'nın sözlerini tehlikeli bir çaba olarak nitelendirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklaması;

ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan'ı İsrail toprağı olarak tanıma girişimi, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırıdır; Ortadoğu güvenlik, barış ve istikrarını tehdit eder niteliktedir ve uluslararası toplumun şiddetle karşı çıkması gereken tehlikeli bir çabadır.

Böylece, uluslararası hukuk BM Güvenlik Konseyi Üyesi bir devletin devlet başkanı tarafından açıkça ihlal edilmektedir. Böyle bir bir sorumsuzluğun elinde güç olan herkesi hukuku ihlal etmeye davet ettiği ve dünyanın çeşitli yerlerinde işgalciliği özendirdiği açıktır.

Trump, uluslararası toplumu tamamen gözardı etmekte; attığı Twitter mesajlarıyla Ortadoğu'da kalıcı ve telafi edilemez hasarlara yol açmaktadır. Uluslararası hukukun ihlal edilmesine davetiye çıkarmanın ve işgalciliği teşvik etmenin dünyada çok vahim sonuçları olur.

Trump, bir gün çıkıp Filistin halkının toprağını İsrail'in başkenti ilan ediyor; başka bir gün Venezüela'ya "geçici devlet başkanı" tayin ediyor; ertesi gün de kalkıp Golan'ı İsrail'e verdiğini duyuruyor! ABD başkanı, siyasi kuralsızlığı teşvik ediyor.

Trump'ın, iç politik baskılardan kaçmak adına icra ettiği her siyasi manevranın dünyayı yepyeni çatışmalara sürüklediği ayan beyan ortadadır. Bu yaklaşımlar ABD'nin herhangi bir küresel veya bölgesel konuda uzlaştırıcı bir rol üstlenme imkan ve kabiliyetini ortadan kaldırıyor.

Biz, komşu devletlerin ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. ABD Başkanı Trump'ın tavrına karşı uluslararası toplumu bu ve benzeri tek taraflı adımlara karşı kararlı bir tutum sergilemeye davet ediyoruz.