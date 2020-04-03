AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türkiye'deki virüs salgınına ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'deki virüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar,

''Bugün şehir hastanelerimizin varlığı, ihtiyaç duyulan yatak kapasitesi varlığı bir güvence teşkil etmektedir. Çok sayıda sağlık hizmetinin kalitesinin artırılması bakımında yapılan tek yataklı odalar bugün karantina odalası konusunda bize fayda sağlamaktadır. 17 yıldır sağlık alanındaki dönüşüm bizi hazırlıklı kıldı. Sağlık alanındaki devrimler bugün bizi diğer ülkelere nazaran virüsle mücadele konusunda daha hazırlıklı hale getirmiştir. Ülkemiz salgınla güçlü bir şekilde mücadele ediyor. Böylesine büyük bir afetle mücadele ederken vatandaşlarımızın hayatından daha kıymetli bir şey yoktur. Süreç şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesiyle yürüyor. Kaotik durum oluşmaması için dengeli adımlar atıyoruz.

Bu sürede fırsatçılık yapanlar söz konusu oldu, bunlara karşı katı tedbirler alındı. Tüm tedbirlerin yaşlılarımızın hayatını korumak için zorunlu olduğunu ifade etmek isteriz. Milletimizin verdiği destekle devletimiz her bir vatandaşına sahip çıkacak güce sahiptir. Vatandaşlarımızın birbiriyle dayanışması, devlet hayatında bir zaaf olduğu anlamına gelmez. Tedbir almayı travmatik bir duruma çevirmemek gerekir.

İTALYA VE İSPANYA'YA GÖNDERİLEN YARDIM MALZEMELERİ

Üzerinde niye Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yazıyor? gibi bir yaklaşım içine giriyorlar. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamı, Türk milletini ve devletini temsil eder. Onun üzerine yazıldığı zaman Türk milleti ve devleti adına ihtiyacı olan bir ülkeye, her zaman olduğu gibi devletimizin ve milletimizin yardımı olarak kayda geçecektir."