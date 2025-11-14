AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabındaki bir paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz. Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur. Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur. O çirkin mesajı yayımlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz."

YUNANİSTAN'DAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Gürcistan-Azerbaycan sınırında yaşanan ve 20 askerin şehit olduğu C130 tipi askeri kargo uçağı kazasının ardından Yunanistan'dan tepki çeken bir paylaşım gelmişti.

Yunan Hava Kuvvetleri resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Yunanistan filosunda yer alan C130 tipi kargo uçaklarının fotoğrafı paylaşılmıştı.

Paylaşımda "Günün fotoğrafı" başlığı kullanılmıştı.