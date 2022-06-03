AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki

Ankara-Atina hattı bir süredir gergin...

Yunanistan'dan gelen açıklamalara Türkiye'den tepki var.

''SORUNLARI TÜRKİYE’Yİ ŞİKAYET DİLEKÇELERİYLE ÇÖZEMEZSİNİZ''



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez. Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye’yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez.

''HUKUK KARŞISINDA HİÇBİR ŞEY İFADE ETMEZ''

Türkiye’nin 'mavi vatan'ımızdaki faaliyetleri egemenlik haklarımıza ve hukuka dayanmaktadır. Yunanistan’ın hak ve menfaatlerimize dönük dikkatli bir dil kullanması gerekir. Başka ülkelerin aşırı beyanları egemenlik alanımızda ve hukuk karşısında hiçbir şey ifade etmez.

''BU ÇIKMAZ SOKAKTIR''



Yunanistan başka ülkelerin kendisine verdiği desteğin karşılığında ne beklediklerini iyi değerlendirmelidir. En sağlam yolun sorunları Türkiye ile masada çözmek olduğunu anlamalıdır. Yunanistan adaların silahlandırılması ile hukuksuz bir yolu tercih etmektedir. Bu çıkmaz sokaktır.

FRANSA UYARISI



Yunanistan’ın hukuksuzluğuna kabile dayanışması mantığıyla destek veren ülkeler Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda iyi niyetli değildir. Fransa’nın sürekli tahrik edici açıklamalar yapması diplomatik çözümlere zarar vermektedir.''