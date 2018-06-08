NTV canlı yayınına Kahramanmaraş'tan katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Özgür Akbaş'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Ünal'a yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle;



Seçim çalışmalarıyla başlayalım... Nasıl bir tablo var?



Tüm illerle görüşüyoruz. Kahramanmaraş'ta değiliz sadece. Türkiye geneline baktığımızda görülen şey son derece açık. Milletimiz kararını vermiş durumda 16 yıldan beri devam eden güven ve istikrarın sürmesi. Muharrem İnce'ye baktığımızda 8 defa seçim kaybetmekle suçladığı bir genel başkana karşı genel başkan adayı olarak çıkmış ve genel başkanlık seçimini kaybetmiş. Aslında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ziyade parti içi hesaplaşmanın görüldüğü tablo var. Aynı şey Meral Akşener için de geçerli. Ülke acemi siyasetçiye bırakılmaz. Bu bilinç kamuoyunda var. Biz seçimden seçime kampanyadan ziyade biz her zaman halkla ilişkimizi sürdürürüz seçim döneminde bunun yoğunluğunu artırırız.

Dün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar geldi. Özellikle muhalefetin tepki gösterdiği OHAL konusundaydı bu açıklama. Sayın Cumhurbaşkanı “Seçim sonrası OHAL'i kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir” dedi. Ne dersiniz? Seçimden sonra kalkabilir mi?

OHAL birilerinin herhangi bir şekilde keyfi olarak devam ettirdiği bir şeyden bahsetmiyoruz. 24 Haziran 15 Temmuz'u sonsuza kadar bitirecek bir süreç. 24 Haziran soğuk savaş yıllarının şartlarına göre dizayn edilmiş idari sistemin değişmesi anlamına geliyor. Yeni dönem, yeni şartlar, yeni imkanlar, Türkiye'nin önünde yeni ufukların açılacağı bir dönem. İnşallah yeni dönemde OHAL yeniden değerlendirilecektir.

FETÖ tam anlamıyla temizlendi diyebilir miyiz?

FETÖ'yle mücadele devam ediyor, yargılamalar devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar FETÖ yargılamalarının sonuçlanmasını bekliyoruz.

24 Haziran seçimleri sonrası nasıl bir tablo bizi bekliyor? 24 Haziran sonrası Cumhurbaşkanı farklı bir isim Meclis çoğunluğu farklı partilerde olursa Türkiye yeni bir seçime mi gider?



Bu sistem Türkiye'de değişimin kapısını açıyor. Eskiye dair ne varsa bunların hepsinin temizlendiği demokrasinin kendi krizlerini aşabilecek güce sisteme kavuştuğu dönem başlıyor. Ne olacaksa bu toplumun kendi sorunlarını çözme becerisi ile olacak. Bunlar sistematik olarak adeta bir kara propaganda şeklinde yok 'Oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim ama oyumu AK Parti'ye vermeyeceğim' gibi... Daha çok Meclis'e odaklı bir süreç yürütüyorlar. Sahada gördüğümüz AK Parti'nin oyu 2014'te daha öncesinde de Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun 4 puan 6 puan altında. AK Parti yüzde 46 bandından gözüküyor. AK Parti'nin çok rahat 300'ün üzerinde milletvekili aldığını görüyoruz. HDP barajı geçse bile AK Parti 320'nin üzerinde milletvekili alıyor. AK Parti'nin Meclis'te herhangi bir sorunu gözükmüyor.

Muhalefet, ''Parlamenter rejime döneceğiz'' diyor, hatta İYİ Parti ile CHP arasında bir görüşme yapıldı bir komisyon kurulması gündemde. Siz bu durumu eleştirdiniz hatta muhalefetin "eski Türkiye" vaat ettiğini söyleyerek "eski Türkiye" ye dair bir tarifte bulundunuz, "Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye sizin için çok güzel olabilir ama bizim için tam bir kabustu" diyorsunuz. Aslında bir alegori yapıyorsunuz ama... Bu sözler tepki çekti ne dersiniz?



Adile Naşit Hababam Sınıfı'ndaki sevecenliği ile hepimize umut verdi. Münir Özkul'u neden çok sevdik? Sanatın büyüleyici gücüyle o dönemin Türkiyesi ile acılarımızdan onların umut veren gülüşlerine sığındık. Biz kendimizi Cem Karaca'nın şarkısındaki tamirci çırağı gibi hissederdik. Benim kalkıp Adile Naşit'e bir şey söylemem 'kuzucuklarım' diyen o kuşatıcı sevgisiyle gözünün içi gülen Adile Naşit'e bir şey söylemem mümkün mü? Anlattığım şey orada şu; o günün Türkiyesi onu söylüyorum. Orada Adile Naşit'i bir belirteç olarak kullanıyorum. Sanki o günün Türkiye'si Nilüfer'in şarkılarında Barış Manço'nun şarkılarında Hababam Sınıfı'nın bize nefes aldıran o mizahından ibaretmiş gibi o Türkiye'yi bize anlatıyorlar. O Türkiye insanların ilaç bulamadığı bir Türkiye'ydi. Bize bu Türkiye'yi Adile Naşit üzerinden anlatmayın. Barış Manço Cem Karaca üzerinden kelime oyunu yapıp bize o günü anlatmayın. Sanki ben Adile Naşit'e bir şey söylemişim. Ben sanata sanatçıya dönük bakış açım son derece açıktır. Bu bir yanlış anlaşılma değil.

''Cumhur İttifakı''yla ilgili bir sıkıntı mı var? MHP tabanından özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy gitmeyeceği yönünde iddialar. Dün Bahçeli'nin Kayseri'de sert çıkışını nasıl değerlendirirsiniz?

Cumhur İttifakı'nda bir sıkıntı yok. Zaten biz müttefikiz. Sayın Devlet Bahçeli konuşmasında bu konudaki hassasiyetini ifade etti. Bu konuda fitne çıkmaması konusunda hassasiyet ifadesiydi. Cumhur İttifakı ile ilgili sorun olması mümkün değil çünkü Cumhur İttifakı millet aklını temsil ediyor.

En çok konuşulan konulardan bir diğeri Kandil'e yönelik olası operasyon... Kandil'e Türk bayrağı dikilecek mi? Muharrem İnce'nin eleştirisi var ''Orada terörist mi kaldı?'' diyor. Seçim öncesi böyle bir operasyon seçimleri nasıl etkiler ya da etkiler mi?



Bir kere de milletin ağzıyla konuşun. Recep Tayyip Erdoğan'a düşmansınız anladık. Türkiye terör koridorunu parçalamak için Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı gerçekleştirdiğinde 'Aman Afrin'e girmeyin' diyorsunuz anladık da bir diplomasi bir siyaset bir askeri başarı olan Türkiye'nin terörü kaynağında kurutmak için verdiği mücadeleyi itibarsızlaştırmak için neden bu kadar çaba harcıyorsunuz? Bu operasyon mart ayında başladı. Apoletlerini sökme tehdidinde bulunuyorsunuz. Her şey milletimizin gözü önünde cereyan ediyor. Bunları milletin ağzıyla konuşmaya davet ediyorum. Mart ayında başlayan bu mücadele Türkiye'de seçimler var şimdi bu mücadeleye devlet ara verelim mi diyecek? Seçimleri etkiler ya da etkilemez. Türkiye iki yıldan beri teröre karşı geniş kapsamlı operasyon yapıyor.

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonların dinlendiğine ilişkin iddiaları... Suç duyurusunda bulundular. İçişleri Bakanı ''Tiyatral gösteri'' diyor ama.. Telefonlar dinleniyor mu hala?



Tiyatral bir gösteri. Bir bakıyorsunuz telefonunuza bir uygulama iniyor kim olduğunu bilmediğin birileri bu küresel ölçekte bir sorun. Bir ara 'Adalet Yürüyüşü'nde Almanya bizi dinledi' diye bir şey söylemişlerdi. Ellerinde delil varsa giderler savcılıklara başvururlar. Bir mağduriyet çıkarmak istiyorlarsa seçim malzemesi olarak kullanmak istiyorlarsa...

Bedelli askerlik yine gündemde... Seçimden sonra gündemde olur mu?

Başbakanımız bakış açısının müspet olduğunu söyledi ama 'gündemimizde var' demedi, 'seçimden sonra değerlendirilir' dedi. Ben de aynı şekilde yeni hükümet sistemi geldiğinde değerlendirilir dedim. Sayın Cumhurbaşkanı, 'zamanı geldiğinde buna bakarız' dedi. 5,5 milyon bu konuda kardeşimiz var talepleri var. Bunların hepsi bir değerlendirme istişare eğer siz Kandil'e dönük operasyon planlarken örnek olarak söylüyorum içeride bir bedelli düzenlemesi yapmazsınız. Kuzey Irak'ta Kuzey Suriye'de terörü kaynağında kurutmaya dönük çalışmalarımız belli aşamaya gelir ondan sonra bedelli askerlik gündemimize alınır değerlendirilir. Bu sorunun çözümü için siyaset üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.

