AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 256 yangın kontrol altına alındı, 4 yangına müdahale sürüyor

AK Parti MYK Toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik özetle şunları söyledi;

"28 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında orman yangınları gerçekleşti.

43 ilde 260 orman yangını meydana geldi. Bu yangınların 256'sı kontrol altına alındı 4 adet yangına müdahale sürüyor.

Son 2 yılda 5 büyük orman yangını çıkmışken son 12 günde çıkan yangınların 16'sı büyük orman yangınıdır.

Son 19 yılda teknik ekipman sayısı artırıldı.

Her vatandaşımız için 3 fidan çalışması devam edecek.

12 günde 300'e yakın orman yangını çıktı.

Bazı siyasilerin fitne ateşi yakmaya çalıştığını gördük.

Provokasyona, yalan habere karşı duruş sergilemeliyiz.

Provokatif yaklaşımlar ibretlik bir durum ortaya koydu.

Zor günlerde yanımızda olan ülkelere teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Tokyo Olimpiyatları'nda 13 madalya kazandık. Tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz.

Azınlık okullarının kapatılması ile ilgili olarak Yunanistan'ın dışlayıcı tutumunu reddediyoruz.

Yeniden yangın riskine karşı herkes teyakkuz halinde.

Yangına karşı İHA'larla ve karadan takipler sürüyor.

12 günde 16 büyük yangın çıktı, bu da kuvvetleri dağıttı.

Muhalefet siyasetçileri yalanlarla fitne ateşini körükledi.

Afgan göçmenlerin durumu

Türkiye kimsenin göçmen kampı değildir.

Ölümden kaçana sahip çıkarız ama göçmen kampı değiliz.

Türkiye'nin sınır hakimiyeti yüksektir."