AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çatışma CHP'lilerin kendi içinde

CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye gerginliğinin yankıları sürerkek AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'ten de bir açıklama geldi.

Ömer Çelik, çatışmanın Cumhuriyet Halk Partililer'in (CHP) kendi içinde olduğunu ve AK Parti'nin bu olayın bir yerinde taraf olmadığını, taraf olmadıklarını söyleyerek, “İlk iddialar CHP'de aktif siyaset yapanlarca dillendirildi.” dedi. Çelik, “CHP'nin içi Ortadoğu'dan bile karışık.” ifadesini de kullandı.

“Protestolarda hakaret edenlerle hukuk önünde hesaplaşacağız.” da diyen AK Parti Sözcüsü'nün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yargı kararının ortaya çıkmasından sonra CHP'li merkezli yürüyen tartışmaların bir takım ayrıntılarına değineceğim. Ama öncelikle şunu söylemeliyim, CHP'lilerin CHP'liler ile yürüttüğü bu tartışma birilerinin sürekli olarak kasti bir biçimde AK Parti üzerinden yürütmeye çalıştığı bir yalan siyaseti dönüşmüştür. Özellikle sayın Özgür Özel kendi zaaflarını kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etmek konusunda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor.

“SİYASİ ZORBALIĞA ASLA İZİN VERMEYİZ”

Ama iş şantaj, tehdit, haddini aşan ifadeler kullanma, hakaret gibi konulara geldiği zaman çok net bir şekilde söylüyorum. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz.

"CUMHURBAŞKANI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Biz bu olayın bir yerinde değiliz. İlk iddialar CHP'de aktif siyaset yapanlarca dillendirildi. Son iki günde kullanılan ifadeler çizgiyi aşmıştır. Protestolarda hakaret edenlerle hukuk önünde hesaplaşacağız. Maalesef orada toplanan bazı kişilerin de sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanlığı makamına karşı son derece yanlış ifadeler kullandıklarını gördük.

Biz siyasi eleştiriyi saygıyla karşılarız. Siyasi protestoyu saygıyla karşılarız. Fakat siyasi eleştiriyi aşan siyasi hakaret hedef gösterme ve siyasi hedef anlamına gelen bazı ifadeleri sayın Özgür Özel'e ve oradaki kişilere aynen iade ediyoruz. Bunların söylediği sözlerin herhangi biri sayın Cumhurbaşkanımızın yanına yaklaşmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı çizgimizdir.

“SANDIĞIN PARTİSİ BİZİZ”



AK Parti sandığın, meydanların partisi. İddialar Özgür Özel'in önüne geldi ama adım atmadı.

CHP'nin içi Ortadoğu'dan bile karışık. CHP'liler bu tabloyu hak etmiyor. Temiz siyaset en temel demokratik haktır. Asıl CHP'li vatandaşlarımıza bunu izah etmeleri gerekiyor. Hesap vermeden kaçmak için gündemi bizim üzerimize yıkmayın biz buna izin vermeyiz. Cumhuriyet Halk Parti adasında ne oluyor bizi hiç ilgilendirmez. Bu gündem sizin gündeminiz. İki de biz Cumhurbaşkanımızı hedef almanız gündem saptırmaktan başka bir şey değildir.

Değerli arkadaşlarım, bugün gelinen nokta esasında bir sürü gündem bu işin içine karıştırılsa da CHP’lilerin iç çatışması, iç mücadelesi neticesinde ortaya çıkan birtakım iddiaları yargının araştırmasından ve sonuca bağlamasından ibarettir. Yargı kararı konusunun sonrasında ortaya çıkan tablo nasıl başladı? Hiçbir şekilde hiçbir siyasi parti, AK Parti, Cumhur İttifakı ya da diğer muhalefet partileri bu olayın tarafı değillerdi. Halen de biz bu olayın herhangi bir yerinde değiliz. İlk iddialar Cumhuriyet Halk Partisi’nde milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi’nde yöneticilik yapmış ve halen Cumhuriyet Halk Partisi’nde aktif siyaset yapan kişiler tarafından gündeme getirildi.

Özgür Özel yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi’nin o zamanki yönetimi bunları ciddiyetle ele almak, değerlendirmek yerine başka bir yol tercih etti. Bu iddiaların üzerine yine Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediye başkanları, milletvekilleri, yöneticileri tarafından gündeme getirilen bu iddialar karşısında yargı harekete geçti. Yargının bulduğu deliller, yargının yaptığı değerlendirmeler sonucunda bu tablo ortaya çıktı. Dolayısıyla ikide bir burada sanki bu konunun tarafı bizmişiz gibi bir gündem oluşturmaya çalışmak, Özgür Özel yönetiminin baştan beri, Özgür Özel ekibinin baştan beri kendi yetersizliklerini örtmek için kullandığı bir yöntemdir.

CHP'liler gazeteci yumrukluyor. Onsan sonra da demokrasiden bahsediyorsunuz. Kürsüde var olmayanlar TOMA'ların üzerine tırmanmaya çalışıyor.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YENİDEN AÇILDI

Bilgi Üniversitesi faaliyetlerine devam edecek. Bu kaldırma kararı kanun emrettiği bir karar. Sayın Cumhurbaşkanımız takdir yetkisini kullanmıştır. Akademi camiamıza öğrencilerimize hayırlı olsun.

"CUMHURBAŞKANIMIZ KİLİT AKTÖR"

Bölgesel barışın sağlanması için diplomasi çabamız sürüyor. Neredeyse her uluslararası zeminde Gazze'yi gündemde getiriyor. Gazze'de soykırım devam ediyor."