AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çirkin yaklaşımları lanetliyoruz

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizden ve dünyanın her tarafından milyonlarca insan Cumhurbaşkanımızın ve Değerli Hanımefendi’nin sağlığı için iyilik dileklerini iletiyorlar. Buna karşın insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin çirkin yaklaşımlarını ise lanetliyoruz" açıkalamasını yaptı.

Haberler 06.02.2022 - 12:48

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çirkin yaklaşımları lanetliyoruz

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Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemizden ve dünyanın her tarafından milyonlarca insan Cumhurbaşkanımızın ve Değerli Hanımefendi’nin sağlığı için iyilik dileklerini iletiyorlar.

Buna karşın insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin çirkin yaklaşımlarını ise lanetliyoruz.

Cumhurbaşkanımızın ve Saygıdeğer Hanımefendi’nin sağlıklarına dönük çirkin yaklaşımlarda bulunanlar insanlıktan nasibini almamıştır, bunların şifa bulması da imkansızdır.

İnsanlıktan nasibini almamış bu kişilere en iyi cevabı, iyilik ve sağlık dileyen milyonlar vermektedir. İnsanlıktan nasibini almamış olanları kendi kinlerine ve çirkinliklerine mahkum ediyoruz.

Cumhurbaşkanımıza ve Değerli Hanımefendi’ye acil şifalar diliyoruz."

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