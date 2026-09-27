AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız insanlık ittifakının gür sesi

AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenliyor.

Sözcü Çelik'in buradaki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye Yüzyılı buluşmaları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. İstanbul’da bugün topyekûn bir buluşturma yapacağız. 39 ilçede ulaşabildiğimiz kadar haneye ulaşacağız. Tüm arkadaşlarımız sahada tüm ilçelerde çalışmalar yapılıyor. İlçelerimizi baştan sona geziliyor ve buluşmalar yapılıyor.

Burası milletin partisidir. Bizim teşkilatlarımız herkesin evidir ve teşkilatlarımızla gurur duyuyoruz. AK Parti artık bir dünya markası oldu. Teşkilat bünyesinde yetişenler bugün siyasetin içindeler bu da bizim farkımızdır.

Dünya ve Türkiye ziyareti Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın konuşmalarını merkeze alan bir şekilde ilerliyor. İnsanlık için en büyük kötülük soykırım şebekesi olan Netanyahu ’dur. İnsanlık ittifakının en büyük ve en gür sesi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur."