AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebi kabul edildi

AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Sözcü Çelik'in buradaki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye Yüzyılı buluşmaları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. İstanbul’da bugün topyekûn bir buluşturma yapacağız. 39 ilçede ulaşabildiğimiz kadar haneye ulaşacağız. Tüm arkadaşlarımız sahada tüm ilçelerde çalışmalar yapılıyor. İlçelerimizi baştan sona geziliyor ve buluşmalar yapılıyor.

Burası milletin partisidir. Bizim teşkilatlarımız herkesin evidir ve teşkilatlarımızla gurur duyuyoruz. AK Parti artık bir dünya markası oldu. Teşkilat bünyesinde yetişenler bugün siyasetin içindeler bu da bizim farkımızdır.

Dünya ve Türkiye ziyareti Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın konuşmalarını merkeze alan bir şekilde ilerliyor. İnsanlık için en büyük kötülük soykırım şebekesi olan Netanyahu ’dur. İnsanlık ittifakının en büyük ve en gür sesi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur.

“BM'DE TÜRKİYE RÜZGARI ESTİ”

BM’de Türkiye rüzgarı esti. Şu anda dünyanın birçok ülkesi “Dünya 5’ten Büyüktür” ilkesine benzer ifadeler kullanıyor. Bu çağrı dünyada kabul gören bir hale gelmiştir.

BM’de Netanyahu konuşurken salon terk edildi. Netanyahu’nun insanları öldürdükleri çağrı cihazı ile kürsüye çıkması kınandı. Sivil araçları silah olarak kullanıyorlar. Sanık kürsüsünde olması gerekirken BM kürsüsünde olması ve katliam propagandası yapması BM’nin de dünyanın da trajedisidir.

“NETANYAHU YARGILANMALIDIR”

Barış için en büyük bela İsrail'dir. Netanyahu yargılanmalıdır. Soykırım yapanlar insanlık mahkemesinde hesap verecek. Cumhurbaşkanımıza neden saldırdıklarını biliyoruz.

“CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI ERDOĞAN”

Muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

FON KRİZİ SORUŞTURMASI

Partimizin kurumları titizlikle çalışmaktadır. Temiz toplum ve siyasetin adresi ve merkeziyiz. Yolsuzluk, istismar gibi bunlara bulaşanların hesap vereceğini iletiyoruz. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın durumları titizlikle takip edilecektir. Tavizsiz hareket edeceğimizin altını çiziyoruz. Finansal sistemimizde bir risk yok. Biz milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkarız.

AK Parti'nin ilkeleri nettir, bulaşan hesap verecektir.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN İSTİFASI

Fatma Betül hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir. Cumhurbaşkanımız, Kaya'nın görevden af talebini kabul etti. Bundan sonrası için de biz spekülasyonlarla hareket etmeyiz. Bütün yetkili kurumlarımız süreçleri titizlikle takip ediyor."