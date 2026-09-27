AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevinden af talebi kabul edildi

AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Buradaki toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, fon kriziyle ilgili de konuştu.

Konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ilk günden bu yana yakından takip edildiğini belirten Çelik; usulsüzlük, yolsuzluk veya istismar yoluyla vatandaşların mağdur edilmesine neden olanların tespit edilerek hesap vereceğini ifade etti.

AK Parti Sözcüsü, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasına yönelik de açıklamalarda bulundu.

İşte Sözcü Çelik'in buradaki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye Yüzyılı buluşmaları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. İstanbul’da bugün topyekûn bir buluşturma yapacağız. 39 ilçede ulaşabildiğimiz kadar haneye ulaşacağız. Tüm arkadaşlarımız sahada tüm ilçelerde çalışmalar yapılıyor. İlçelerimizi baştan sona geziliyor ve buluşmalar yapılıyor.

Burası milletin partisidir. Bizim teşkilatlarımız herkesin evidir ve teşkilatlarımızla gurur duyuyoruz. AK Parti artık bir dünya markası oldu. Teşkilat bünyesinde yetişenler bugün siyasetin içindeler bu da bizim farkımızdır.

Dünya ve Türkiye ziyareti Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın konuşmalarını merkeze alan bir şekilde ilerliyor. İnsanlık için en büyük kötülük soykırım şebekesi olan Netanyahu ’dur. İnsanlık ittifakının en büyük ve en gür sesi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur.

“BM'DE TÜRKİYE RÜZGARI ESTİ”

BM’de Türkiye rüzgarı esti. Şu anda dünyanın birçok ülkesi “Dünya 5’ten Büyüktür” ilkesine benzer ifadeler kullanıyor. Bu çağrı dünyada kabul gören bir hale gelmiştir.

BM’de Netanyahu konuşurken salon terk edildi. Netanyahu’nun insanları öldürdükleri çağrı cihazı ile kürsüye çıkması kınandı. Sivil araçları silah olarak kullanıyorlar. Sanık kürsüsünde olması gerekirken BM kürsüsünde olması ve katliam propagandası yapması BM’nin de dünyanın da trajedisidir.

“NETANYAHU YARGILANMALIDIR”

Barış için en büyük bela İsrail'dir. Netanyahu yargılanmalıdır. Soykırım yapanlar insanlık mahkemesinde hesap verecek. Cumhurbaşkanımıza neden saldırdıklarını biliyoruz.

“CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI ERDOĞAN”

Muhalefet hiç kendi haline bakmadan sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın aday olup olamayacağını, Cumhurbaşkanımızın aday olmasının şartlarının ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması konusunda AK Parti içerisinde birtakım tartışmalar olduğunu ifade ediyor. Tabii muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok. Ama daha önce de ifade ettiğim gibi, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda AK Parti en güçlü açıklamaları yapmıştır. İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli bu konuda son derece güçlü açıklamaları yapmıştır. Kendisine buradan şükranlarımızı iletiyoruz. Onun dışındaki bütün tartışmalar muhalefetin kendi iş gündemidir, kendi spekülasyonudur.

Bugün dünyada kime sorarsanız sorun, bütün bu krizlerin ortasında en başarılı devlet yönetimi sergileyen, en başarılı kriz yönetimi sergileyen, herkes birbirine savaşı daha çok kışkırtırken İstanbul'da barış masası kuralım diye ısrar eden tek lider Cumhurbaşkanımızdır. O sebeple hem AK Parti'nin ilkeleri, hem AK Parti'nin dava şuuru, hem AK Parti teşkilatlarının ve bütün arkadaşlarımızın ortak iradesiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki seçimlerde de Cumhurbaşkanı adayımızdır. Aynı şekilde Cumhur İttifakı adına Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çarpıcı, kapsamlı, net ve kararlı açıklamalar da bu doğrultudadır. Bir kere daha Sayın Bahçeli'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Nitekim Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarından da benzer açıklamalar liderler tarafından yapılmıştır. Büyük Birlik Partisi tarafından, Demokratik Sol Parti tarafından, HÜDA PAR tarafından ve diğer beraber yürüdüğümüz kadrolar tarafından yapılan açıklamaların her biri için şükranlarımızı ifade ediyoruz.

FON KRİZİ SORUŞTURMASI

Bugün sabahleyin açıklama yaptık. Fon krizi konusunda, bu krizin adına kamuoyunda "Fon krizi" denilen gündemle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ilk günden itibaren partimizin kurulları titizlikle çalışmaktadır. Burada AK Parti'nin ilkeleri nettir. Biz Türkiye'de temiz toplum ve temiz siyasetin öncüsü, adresi ve merkeziyiz. Bu bakımdan AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu net ilkelerle yürüyoruz. Usulsüzlük, yolsuzluk, istismar. Herhangi bir şekilde bunlara ulaşıp mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz.

Adalet Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bütün kurumlarımızın tam koordinasyonuyla, Cumhurbaşkanımızın "Yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır." ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Bütün bu süreç ayrıca AK Parti'de, partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilecektir.

Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın "Sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır." ifadesi, bu meseleye yaklaşımımızın yegâne pusulasıdır. Burada her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN İSTİFASI

Fatma Betül hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir. Cumhurbaşkanımız, Kaya'nın görevden af talebini kabul etti. Bundan sonrası için de biz spekülasyonlarla hareket etmeyiz. Bütün yetkili kurumlarımız süreçleri titizlikle takip ediyor."